Municipales 2020 : Marie-Laure Duchanoy candidate du Rassemblement National à Belfort

Belfort, France

Le Rassemblement National a présenté sa liste pour les élections municipales de mars prochain à Belfort. C'est Marie-Laure Duchanoy, sa délégué départementale, qui la conduira. C'est la commission nationale d'investiture du mouvement présidée par Marine le Pen qui l'a choisie. A 48 ans, Marie-Laure Duchanoy qui travaille dans un bureau d'études dans le Doubs est candidate à une élection majeure pour la première fois. Elle est à la tête du Rassemblement National depuis un an et demi.

Jean-Raphaël Sandri, l'ex candidat du FN aux législatives en 2017 et lors de la législative partielle de 2018, sera le numéro 2. La liste constituée au tiers pour l'instant a été présentée hier soir à la Maison du Peuple à Belfort.

12% au 1er tour en 2014

A Belfort lors des dernières municipales en 2014, le Front National, devenu Rassemblement National, avait rassemblé 12% au 1er tour et 10% au second. La liste FN était conduite à l'époque par Marc Archambault.

" Notre objectif, c'est d'être au second tour, de jouer les trublions. On va axer notre campagne sur la sécurité et la proximité. Refaire vivre le centre ville, créer une dynamique et essayer de faire venir les petits commerçants", indique Marie-Laure Duchanoy.

Si le RN sera donc bien présent à Belfort, il ne présentera en revanche pas de candidat à Montbéliard.