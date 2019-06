Municipales 2020 : Marietta Karamanli a envie d'être maire du Mans depuis longtemps

Marietta Karamanli réaffirme son envie d'être maire du Mans. La députée socialiste de la 2e circonscription de la Sarthe sera-t-elle candidate en 2020 ? Elle donnera sa réponse après l'été.

"L'envie n'a jamais manqué, elle ne date pas d'hier". Marietta Karamanli se verrait bien un jour maire du Mans. Reste à savoir quand ? En 2020 ? " Il y a d'abord un projet à élaborer, à construire avec les Manceaux" dit diplomatiquement la députée de la 2e circonscription de la Sarthe. "Désolée mais le temps politique n'est pas toujours le temps médiatique". Traduction : il faut d'abord jauger la concurrence et construire des alliances pour pouvoir l'emporter. Les Verts sont très courtisés depuis leur très beau score des élections européennes (15.92% au Mans; 12.49 % en Sarthe). " Moi je travaille avec les Verts depuis très longtemps. nous avons porté des projets ensemble sur la restauration scolaires (repas bio à la cantine), sur le développement durable au niveau des logements..." La conseillère municipale du Mans ( élue depuis 1989) sait qu'elle bénéficie d'une bonne côte de popularité mais elle ne veut pas brusquer les choses. " La question se posera à la rentrée" une fois l'été passé, quand les candidats sortiront du bois. Les Républicains et LREM devraient clarifier leurs intentions avant l'automne. L'actuel maire du Mans Stéphane Le Foll s'est donné jusqu'à la fin de l'année pour prendre une décision.

Rencontre avec Edouard Philippe sur le dossier Souriau

C'est l'un des dossiers qui occupe le temps de Marietta Karamanli. Le possible rachat de Souriau. L'entreprise basée à Champagné est le leader mondial de la connectique embarquée dans les avions. Elle emploie 974 en Sarthe dont 800 à Champagné. "Cette entreprise a été vendue il y a quelques moi et il y a de nouvelles entreprises qui se positionnent pour racheter ce fleuron de l'économie sarthoise". Parmi les prétendants, il y a l'américain T.E. Connectivity, déjà implanté à Allonnes et qui vient de délocaliser la moitié de sa production en Pologne. D'où l'inquiétude des salariés de Souriau et des élus sarthois qui craignent un possible démantèlement. Dominique Le Méner, le président du conseil départemental de la Sarthe, Christelle Morançais, la présidente de la région Pays de la Loire, les députés et sénateurs ont écrit à Bruno Le Maire " car c'est un secteur de pointe, avec des enjeux dans l'aérospatial, dans le domaine du nucléaire, l'Etat a son mot à dire" dit Marietta Karamanli qui a rencontre le Premier ministre Edouard Philippe à ce sujet.

Marietta Karamanli trouve choquantes les méthodes de travail de l'entreprise Sanders

Interrogé sur la nouvelle vidéo choc de l'association L214 sur les méthodes de travail d'un centre d'élevage de la Sarthe, Marietta Karamanli, trouve cela "plus que choquant". Les images tournées dans des étables de la ferme expérimentale de la Sourches, à Saint Symphorien, montrent des poulets trop gros pour marcher, des porcelets enfermés dans des cages trop petites, et surtout des vaches à hublot; des bovins dont l'estomac a été perforé.