Municipales 2020 au Mans : Marietta Karamanli croit l'exploit possible

"9000 voix seulement me séparent de Stéphane Le Foll, c'est l'équivalent d'un petit quartier du Mans". Loin d'être abattue par son score du premier tour(13.25% des voix), Marietta Karamanli croit l'exploit possible. Et pour renverser la table et damner le pion à Stéphane Le Foll, pourtant arrivé largement en tête le 15 mars (42% des voix), la députée sarthoise veut convaincre les abstentionnistes de voter pour elle. Au premier tour, 63 % des Manceaux se sont abstenus. " C'est 60 000 personnes qui ne sont pas allées voter [ 57064 exactement ] à cause notamment du contexte anxiogène lié au coronavirus. Combler 9000 voix de différence sur 60 000 Mancelles et Manceaux qui n'ont pas voté, oui c'est possible !" assure Marietta Karamanli mais si elle reconnait que c'est toujours difficile de mobiliser les électeurs. "L'enjeu est important car c'est un mandat de 6 ans. Ce n'est pas à prendre à la légère".

Malgré l'écart important de voix en sa défaveur, Marietta Karamanli croit l'exploit possible au 2e tour des élections dimanche face à Stéphane Le Foll Copier

Combler 9000 voix de différence, oui c'est possible - Marietta Karamanli, députée sarthoise, candidate à la mairie du Mans face à Stéphane Le Foll

Marietta Karamali revendique "deux projets différents, deux façons de gouverner et de fonctionner". C'est pourtant un duel fratricide qui se jouera dimanche prochain entre deux candidats socialistes. " Non ce n'est pas une élection PS contre PS" rétorque l'élue socialiste de la deuxième circonscription de la Sarthe. " Moi je suis à la tête d'une liste citoyenne, c'est quand même différent. Aujourd'hui dans une ville nous avons besoin de femmes et d'hommes qui ne sortent pas de partis politiques. C'est une liste citoyenne et la résumer à la tête de liste, c'est un peu insultant pour les 54 personnes qui suivent. Mon étiquette ne doit pas définir la liste".

Marietta Karamanli, ne définit pas sa liste comme une liste socialiste mais comme une liste citoyenne Copier

Première mesure : préparer la rentrée scolaire

Si jamais elle est élue maire du Mans dimanche, la première mesure de Marietta Karamanli sera d'abord de préparer la rentrée scolaire."Les enfants ont énormément perdu avec cette crise. Je veux aussi ouvrir la mairie à tous ceux qui ont besoin de rencontrer leur maire. Pour moi, une maire doit être à l'écoute de ces concitoyens; doit être juste et efficace".

Si elle est élue maire, Marietta Karamanli s'occupera d'abord de préparer la rentrée scolaire pour des enfants qui ont parfois décrocher avec le confinement Copier

Le deuxième tour des élections municipales est programmé dimanche 28 juin. 33 communes en Sarthe sont concernées