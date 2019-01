Municipales 2020 : Marlène Schiappa ne sera pas candidate au Mans, peut-être à Paris

Le Mans, France

Ni tête de liste, ni co-listière : Marlène Schiappa ne sera pas candidate au Mans en 2020, pour les prochaines élections municipales. Une position qu'elle a déjà affichée publiquement à la fin de l'automne, après avoir longtemps laissé planer le doute. Dans le livre Vieux renards et jeunes loups de Frédéric Métézeau, publié ce 9 janvier, il apparaît que sa décision était pourtant déjà prise dès le mois de mai 2018, avant même le décès de l'ancien maire socialiste de la ville, Jean-Claude Boulard, son mentor en politique.

Candidate à Paris

"Elle m'a reçu en fin d'après-midi au mois de mai à Paris, dans son ministère, entre Assemblée nationale et Invalides, raconte le journaliste de France Inter. Elle n'a esquivé aucune question, la personne chargée de sa communication était là mais n'est pas intervenue et il n'y a eu aucune demande de relecture avant publication".

Interrogée sur son avenir politique, la Secrétaire d'état chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations est alors formelle : "Elle me dit qu'elle ne se représentera pas au Mans, que ses reponsabilités ministérielles l'en ont éloignée depuis plusieurs mois maintenant de la Sarthe", se souvient Frédéric Métézeau. "_Elle m'explique qu'elle habite maintenant à Paris, que c'est la ville où elle a grandi et qu'_elle se laisserait bien tenter par une candidature aux municipales dans la capitale, en précisant bien qu'elle ne se verrait 'pas forcément' tête de liste : 'pas forcément', ça ressemble clairement à un acte de candidature, en tout cas elle veut peser dans le jeu parisien".

Sky is the limit

Pas candidate non plus aux européennes, Marlène Schiappa ne se ferme aucune porte lors de cet entretien relaté dans Vieux renards et jeunes loups : "En politique, tout m’intéresse. Le local et aussi d’autres dossiers nationaux. J’aime la conquête et j’aime convaincre. Où serai-je en 2022 ? Mes projections sont toujours en deçà de la réalité donc je ne me projette pas. [...] À chaque fois que mes choix auraient dû me ralentir, ils m’ont fait accélérer. Sky is the limit, comme dirait Emmanuel Macron [rires]".

Le livre sort ce mercredi 9 janvier

Vieux renards et jeunes loups, de Frédéric Métézeau. Editions L'Archipel