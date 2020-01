Municipales 2020 : Martial Bourquin, candidat au fauteuil de maire d'Audincourt

Le sénateur socialiste du Doubs, Martial Bourquin, a décidé de sortir du bois et officialiser une candidature dont on parle avec insistance depuis plusieurs semaines : il est candidat aux prochaines municipales à Audincourt.

Audincourt, France

Il l'annoncera officiellement ce samedi matin lors d'une conférence de presse. Martial Bourquin, 67 ans, sénateur socialiste du Doubs est candidat aux municipales à Audincourt. Il a déjà été maire de la commune de 1997 à 2017. Il retrouve donc cette arène municipale et communautaire qu'il n'a jamais vraiment quittée.

Il rend son écharpe en 2017

On se souvient, en 2017, pressé par la nouvelle loi sur le non-cumul des mandats, le sénateur maire Martial Bourquin avait attendu la toute dernière minute avant de rendre son écharpe de maire. Il l'avait confiée à sa fidèle première adjointe Marie-Claude Gallard (maire sortante), pensant peut-être déjà à un éventuel retour. Deux ans plus tard, le voilà donc qui revient sur la scène Audincourtoise. Cette deuxième ville de l'agglomération qu'il a totalement remodelée au cours de ces trois mandats et demi de maire.

Il vise la présidence de l'agglomération

Mais Martial Bourquin revient peut-être davantage sur la scène communautaire. La présidence de PMA, pays de Montbéliard agglomération qu'il pourrait viser face trois candidats déjà déclarés : Charles Demouge, le président sortant et maire LR de Fesches-le-Châtel, Marie-Noëlle Biguinet, la maire sortante LR de Montbéliard, et surtout son ennemi historique : le député LREM Denis Sommer, en campagne municipale à Montbéliard.

En 2017, Denis Sommer avant manqué la présidence de l'agglomération élargie de quelques voix seulement. Certains prêtaient au sénateur une volonté de faire barrage à son ex-camarade Sommer. Mais cette bataille de l'agglomération interviendra dans un deuxième temps. A Audincourt, Martial Bourquin aura pour adversaire son ancien adjoint aujourd'hui marcheur David Barbier et à la conseillère municipale divers droite Christine Besançon.