Les électeurs limousins de 54 corréziennes et 32 communes haut-viennoises votent depuis ce dimanche matin 8 heures, dans des bureaux de vote spécialement équipés pour que les règles sanitaires soient parfaitement respectées. Masque obligatoire et gel hydroalcoolique à l'entrée.

Municipales 2020 : masques et gel pour les électeurs limousins qui votent depuis ce dimanche matin

On vote ce dimanche pour le Second tour des élections municipales 2020, près de trois mois et demi après le premier tour qui avait eu lieu le 15 mars, avant que le processus électoral soit suspendu en raison de l'épidémie de coronavirus.

Masques et gel à l'entrée du bureau de vote © Radio France - Alain Ginestet

Les électeurs respectent strictement, et avec plaisir, les consignes sanitaires © Radio France - Alain Ginestet

Les assesseurs et Présidents des bureaux de vote sont aussi, bien sûr, munis de masques et parfaitement équipés pour accueillir les électeurs en toute sécurité.

Bureau de vote de Limoges Hôtel de ville © Radio France - Alain Ginestet

En Limousin, les bureaux de votes fermeront ce soir à 18 heures. Tous les résultats en temps réel ce soir sur francebleu.fr, et matinale spéciale demain matin dès 6 heures sur France Bleu Limousin, pour connaître les résultats dans votre commune.