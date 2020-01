MUNICIPALES 2020 : Matinale spéciale pour vous raconter le quotidien d'un maire d'une petite commune

Quiévrechain, France

Alors que beaucoup de maires ont le blues, lui à la niaque, malgré les difficultés et certaines désillusions, Pierre Griner a décidé de se représenter en mars prochain. Élu à seulement 23 ans en 2014, il est le plus jeune maire de la région. Sans étiquette, il a été élu dès le premier tour à 60% faisant tomber à l'époque le communiste Michel Lefèbvre, depuis 37 ans aux affaires de la commune de plus de 6000 habitants à la frontière belge.

Le gamin de la ville rêvait depuis l'adolescence de devenir premier magistrat. Mais une fois aux commandes le jeune élu a eu de mauvaises surprises, notamment ce qu'il appelle "la débandade des services de l'état sur le territoire" son désengagement financier constant sur les 6 années de mandat, et puis ce qui l'a aussi beaucoup agacé c'est "l'inertie" selon lui des services de l'état qui ont ralenti ses projets. Il a donc du souvent taper du poing sur la table pour accélérer le mouvement.

Autre surprise la sollicitation permanente de ses administrés, dans la rue, à sa permanence, au téléphone, _"c'est le jeu"_s'amuse t'il mais il a du mettre des limites surtout sur les réseaux sociaux, notamment messenger où les habitants l'ont inondé de messages à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.

Mais pas de quoi entamer la volonté de celui qui a arrêté ses études pour faire maire à temps plein, à 29 ans il espère donc garder son fauteuil pour voir ses projets se concrétiser car un mandat c'est trop court pour faire bouger les choses selon lui. Et pour tenir le cap, Pierre Griner compte sur les habitants qui le félicitent pour son action, "_son carburant "_explique-t-il.

En plus d'être devenu maire, il a endossé aussi le rôle de papa, mais malgré tout, il assure qu'avec une bonne organisation on peut tout gérer, et il conseille même aux jeunes de suivre son exemple et de s'engager pour leurs villes.