Municipales 2020 : Mauléon change d'image

Mauléon-Licharre, France

Mauléon, capitale d'à peine 3.185 habitants, où une constatation fait l'unanimité : la crise industrielle est bien terminée ici et elle n'est plus le problème majeur, même si la commune a encore perdu 200 habitants au dernier recensement. On dénonce plutôt la manière de gérer la commune par le maire sortant, Michel Etchebest, ou son projet de créer un musée de l'espadrille.

La pauvreté touche aussi les zones rurales

Aujourd'hui, le chômage est en baisse, mais si on peine à recruter dans certaines industries, le taux de pauvreté est tout de même de 12% selon l'INSEE. A l'épicerie sociale de Mauléon, Jacques Herrera ne peut que constater : "la précarité est aussi importante ici qu'en ville". Il accueille cette saison une centaine de familles venue de toute la Soule, plutôt des jeunes aux alentours de 26 ans.

Jacques Herrera, président de l'épicerie sociale "Le panier souletin" © Radio France - Bixente Vrignon

Un musée qui fâche

Parmi les dossiers qui fâchent, celui du musée de l'espadrille qui fait souffler la fronde des industriels de l'espadrille. La municipalité veut lancer un projet autour de l'article industriel phare de la commune, un musée qui hébergerait un atelier où l'on montrerait aux visiteurs comment on fabrique l'espadrille. Espadrille qu’ils pourraient acheter à la fin de la visite. "Il y a déjà trois fabricants qui font visiter leur usine et vendent 80% de leur production aux touristes" tonne Francis Tauzin, industriel dans l'espadrille. "C'est de la concurrence déloyale : c'est de l'argent public utilisé pour nous concurrencer, c'est inadmissible!"

Mauléon a longtemps été la capitale de l’espadrille © Radio France - Bixente Vrignon

Trois listes sont en campagne dans la capitale de la Soule

Beñat Elkegaray dirige une liste abertzale ouverte "Aitzina Maule"

Louis Labadot dirige une liste d'ouverture avec le soutien du PCF "Union Citoyenne"

Michel Etchebest repart en tête d'une liste sans étiquette "Agir ensemble pour Mauléon"

