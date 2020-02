Municipales 2020 : Nathalie Kerrien dévoile ses premières mesures et de nouveaux colistiers

Orléans, France

Ce ne sont pas des professionnels de la politique, ils sont gérant de restaurant, magasinier dans un lycée, photographe, consultant en finances, retraitée de l'Education nationale, formatrice en informatique, demandeuse d'emploi. Et ils s'engagent, quasiment tous, pour la première fois en politique, derrière Nathalie Kerrien parce que c'est une femme.

Parce que c'est ELLE

Il est temps qu'une femme devienne maire d'Orléans explique Philippe Guesdon, 49 ans, artiste-peintre. "Les femmes ont une vision plus pragmatique des choses et _un ego pas forcément aussi démesuré que certains hommes_. La femme, par nature, sait aussi être mère, prévenante pour plein de choses, donc je pense qu'une femme ferait attention à tous types de citoyens, dans une municipalité et une agglomération comme Orléans c'est important".

Un discours auquel adhère totalement le chef d'entreprise Benoit Lonceint, patron des Burger King dans le Loiret et président de "La gabare" le premier supermarché coopératif de l'orléanais, ex-militant du PS puis de LREM (La République en marche), il est n°2 sur la liste Kerrien. "Les Orléanais et Orléanaises qui ne connaissaient pas Nathalie (Kerrien) la découvrent et on sent _une adhésion qui monte_. Nous n'avons pas une armada de moyens, ni le kit tout préparé de la bonne campagne, on n'a pas un parti derrière nous, mais tout cela se construit bien au fil des rencontres que l'on organise sur le terrain".

L'équipe de "Nous, Elle, Orléans" était présente tout le week-end dernier dans les quartiers (Blossières, La Source, l'Argonne, également devant le Palais des sports) pour faire du porte-porte avec une camionnette à ses couleurs qui va continuer de sillonner la ville parce que Nathalie Kerrien n'a pas de permanence de campagne, elle n'organise pas de réunion publique, tout se passe sur le terrain lors de rencontres avec les Orléanais(ses).

Priorités : transports, santé, environnement ... mais pas que

En dévoilant les noms de 12 nouveaux colistiers (elle avait annoncé les 10 premiers juste avant Noël) Nathalie Kerrien détaille les premières mesures de son programme. Elles sont réunies dans un document, distribué dès maintenant dans les boîtes aux lettres. Il est question de créer une police municipale de l'environnement, avec des "gardiens verts" pour faire respecter la propreté partout. "Sortons du centre-ville !" répète la candidate originaire de La Source et qui habite aujourd'hui dans le quartier Saint Marceau.

Parmi ses autres propositions : l'objectif "zéro plastique d'ici 2026, la fin du mandat", la gratuité du Parc Floral ou encore en sport, la privatisation de l'OLB (Orléans Loiret Basket).

Concernant les Fêtes de Jeanne d'Arc, il faut "associer les artistes de notre ville qui ont des projets, revenir aussi au défilé où tous les enfants des clubs et associations participaient, parce qu'aujourd'hui il n'y a que des scouts. "Il faut _ouvrir les fenêtres_" dit-elle.

Nathalie Kerrien plaide aussi pour la création d'un "tiers-lieu", un lieu de rencontres pour tous avec café, restaurant, espace d'exposition comme cela se fait dans plusieurs grandes villes. Elle l'affirme avec elle, "le budget de la culture augmentera de manière significative, parce que la culture avec l'éducation, c'est la base de tout".

Le programme complet de la liste "Nous, Elle, Orléans" sera distribué vers le 20 février, en même temps que la liste complète des 55 noms. "Nous les avons d'ores et déjà, ma liste est complète" assure Nathalie Kerrien qui prévoit d'organiser 19 rencontres sur le terrain au contact des Orléanais, entre le 15 février et le 8 mars prochain.

Nathalie Kerrien est l'invitée FRANCE BLEU ORLEANS ce mardi à 7h47. Interview complète à réécouter sur notre site francebleu.fr