Municipales 2020 : on ne votera pas le 15 mars à Azelot en Meurthe-et-Moselle, faute de candidat

Azelot, 400 habitants, zéro candidat. La préfecture de Meurthe-et-Moselle vient de publier l'ensemble des listes déposées pour l'élection municipale du mois prochain. Conséquence : il n'y aura pas de premier tour dans ce village situé près de Richardménil, au sud de Nancy.

En revanche, il est encore possible d'avoir un maire élu à la tête de la commune pour les six prochaines années, car des candidats peuvent toujours se manifester pour le second tour.