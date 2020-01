Municipales à Nîmes : "Ni gauche, ni droite, on voit ce que ça donne avec Macron" selon Sylvette Fayet

Sylvette Fayet, conseillère municipale et communautaire PCF à Nîmes, était ce mardi l'invcitée de France Bleu Gard Lozère.

Nîmes, France

_"Non, les communistes ne feront pas cavalier seul", s_elon l'élue communiste nîmoise. Alors que les ralliements se font de plus en plus nombreux au profit de l'écologiste Daniel Richard en vue des municipales à Nîmes, Sylvette Fayet s'explique sur France Bleu Gard Lozère.

"La gauche sera représentée dans toutes ses composantes sur la liste de Vincent Bouget."

Le Parti communiste a en effet décidé de constituer une véritable liste de gauche. Elle sera conduite par Vincent Bouget, secrétaire départemental du PCF dans le Gard, et Jo Menut, directrice d'école à la retraite. Selon Sylvette Fayet, cette liste représentera toutes les tendances de la gauche, alors que Daniel Richard ne se revendique ni de droite ni de gauche.

"Ni de droite, ni de gauche, on a vu ce que ça donne avec Macron !"