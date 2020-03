Municipales 2020 : Paul le Bihan réélu à Lannion avec sa liste d'union de la gauche tournée vers l'écologie

À Lannion, la liste du maire sortant Paul le Bihan, "Lannion écologiste et solidaire" arrive en tête et remporte les élections municipales dès le premier tour, avec 52,28% des voix. "Lannion reste à gauche, comme depuis 30 ans, c'est une fierté" se réjouit Paul le Bihan. Sa liste remporte 27 sièges au conseil municipal.

"C'est le résultat d'un bilan qui a été reconnu et d'un programme qui a marqué l'ancrage à gauche, l'écologie, la solidarité, la concertation. Marquer nos valeurs de gauche, c'est toujours payant". La liste de Paul le Bihan avait notamment mis l'accent, pendant la campagne, sur la défense de l'environnement.

Fort taux d'abstention

Autre fait marquant de cette élection à Lannion, le taux de participation est très faible, à 39% des inscrits.

La liste LREM/LR "Révélons Lannion" menée par Gaël Cornec obtient 4 sièges au conseil municipal, avec 24,57% des voix. En troisième position, "Sous le chêne vert de Lannion" de Jean-Yves Callac obtient 13,47% des voix et deux sièges. Les listes "Lutte ouvrière – faire entendre le camp des travailleurs" et "Pour la reconquête de la démocratie communale" obtiennent respectivement 5,04% et 4,64% des suffrages et ne seront pas représentées au conseil municipal.