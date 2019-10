Municipales 2020 : pour la première fois, une liste écolo à Périgueux

Périgueux, France

Il y aura une liste autonome d'Europe écologie les verts (EELV) à Périgueux pour les municipales de 2020. C'est la première fois que le parti se présente seul, sans alliance avec les partis de gauche. C'est la volonté des verts dans tout le pays : "gagner le maximum de villes", après les bons résultats des élections européennes

Forts de leurs résultats aux élections européennes de juin 2019, les verts décident majoritairement de s'engager seuls dans la course aux municipales de 2020. A Périgueux, le parti avait remporté plus de 15% des voix, derrière le parti de la majorité et la liste du Rassemblement national. Depuis la branche périgourdine du parti accueille de plus en plus d'adhérents. Le groupe EELV de Périgueux est ainsi passé de 8 à 30 adhérents en quatre mois et explique "continuer d'enregistrer les inscriptions".

François Carême, tête de liste

Le parti a annoncé monter une liste ce vendredi 25 octobre. Celle-ci n'est pas finalisée mais déjà les adhérents ont choisi François Carême comme tête de liste. Âgé de 65 ans, cet ancien dirigeant d'EDF a fait toute sa carrière chez l'opérateur. Une profession dont il est retraité et qu'il estime ne pas être un frein à son engagement écologique.

"Sur le nucléaire ma position est claire, affirme François Carême. Il faut le remplacer par des énergies renouvelables. Mais notre problème c'est que toutes les techniques ne sont pas encore au point. Au fur et à mesure qu'elles vont émerger, on pourra remplacer le nucléaire par des énergies renouvelables, explique-t-il, avant de conclure : les gens d'EDF ne sont pas tous des pros-nucléaires !"

Né en Lorraine, François Carême a beaucoup vécu à Paris. C'est en 1995 qu'il s'est installé en Dordogne : jusqu'à 1998 il a été directeur adjoint d'EDF à Périgueux. C'est seulement une fois à la retraite qu'il s'est intéressé de près à la politique. D'abord auprès du mouvement Nouvelle donne puis, chez Europe écologie les verts.

J'ai longtemps pensé que l'écologie n'était pas un domaine spécifique. Au fur et à mesure, je me suis dit que c'était finalement une priorité" - François Carême

L'écologie devient alors sa priorité. Mais aussi une affaire de famille : son frère, Damien Carême est l'ancien maire EELV de Grande-Synthe, dans le Nord. C'est sur le modèle de sa politique de "ville en transition" que François Carême imagine le programme des verts pour Périgueux. Notamment un passage au bio-local dans toutes les structures scolaires, ou encore une "vraie politique de transports en communs".

Les adhérents d'Europe écologie les verts ont également élu Robert Barbancey et Alice de Mascarel pour animer le groupe local. Ils appellent maintenant les "citoyens écologistes" à rejoindre la liste qui continue de se constituer pour les municipales de 2020 en contactant le parti.