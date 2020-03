Municipales 2020 : pour Pascal Lesellier, il faut freiner la densification à Bayonne

Pascal Lesellier, chef de file de la liste "Bayonne Plurielle" veut faire une pause dans la densification de la ville. Il veut mettre la priorité sur les infrastructures publiques manquantes et la mobilité.

"Bayonne Plurielle" se veut une liste de droite où 20% des candidats sont encartés : Pascal Lesellier, le chef de file, est le représentant local de Debout la France et Jean-Michel Iratchet, le numéro 3, est membre du Rassemblement National.

Freiner la densification

Pour Pascal Lesellier, la priorité des priorités est de freiner la densification de la ville : "10.000 habitants de plus en 10 ans mais les infrastructures publiques n'ont pas suivi. Il manque des écoles à Arrousset et au Séqué, des commerces et des équipements sportifs".

Mobilité

Autre conséquence de cette densification : les problèmes de circulation. Pascal Lesellier propose des navettes gratuites inter-quartiers, d'augmenter la fréquence des trains et les coordonner avec les horaires de bus. "Il faut mettre l'accent sur la mobilité mais ne pas tout miser sur le tram'bus comme l'a fait la précédente municipale. Il faut diversifier les alternatives."