MUNICIPALES 2020 : Qu'est-ce qu'on fait de Poitiers aujourd'hui ?

Poitiers, France

Attention au mandat de trop ! prévient le député européen, celui qui fut étudiant à Poitiers et membre des MJS croit beaucoup au renouvellement, ça permet d'avoir des équipes municipales qui ont des nouvelles idées, précise celui qui est présenté, dans les médias, comme membre de la "bande de Poitiers". Aux côté du député LREM Sacha Houlié, et du candidat Anthony Brottier pour LREM, Stéphane Séjourné, n'a pas ménagé l'équipe municipale sortante et le maire en particulier " Alain Claeys a été le directeur de campagne de Jacques Santrot en 1977, moi je suis né dix ans après".

LREM et Alain Claeys ont-ils évoqué, à un moment, un soutien du maire sortant par le mouvement en Marche pour les prochaines élections municipales ? Alors ça je n'en sais rien, répond le député européen et précise, aujourd'hui il n'y aucune animosité entre Alain Claeys et moi, précise celui qui fut étudiant à Poitiers et à la tête des MJS quand Poitiers en mars 2006 était présenté comme "la capitale de la contestation étudiante" notamment contre le contrat première embauche (CPE).