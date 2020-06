Le dépôt des listes pour le second tour des élections municipales est clos. Il y aura bien une quadrangulaire à Belfort avec Damien Meslot favori pour un second mandat. A Valentigney et Bavilliers, les maires sortants seront engagés dans des duels plus ouverts, après le retrait de deux candidats.

Municipales 2020 : quadrangulaire à Belfort, duel à Valentigney et Bavilliers

Les candidats avaient jusqu’à 18h ce mardi pour déposer leur dossier en préfecture en vue du second tour des municipales

Fermez le ban ! Le dépôt des listes candidates au second tour des élections municipales est terminé. Les candidats avaient jusqu’à 18h ce mardi pour déposer leur dossier en préfecture. Ce deuxième tour de scrutin repoussé à cause de la crise du coronavirus aura lieu le dimanche 28 juin. Une date, qui au moment de l'annonce par le gouvernement, n'avait pas soulevé l'enthousiasme général chez les principaux candidats dans le nord Franche-Comté.

Damien Meslot grand favori à Belfort

Dans certaines communes, il y a eu des discussions jusqu’à la dernière minute pour aboutir à des fusions ou des alliances mais sans résultat. A Belfort, il y aura bien une quadrangulaire au second tour. Damien Meslot, en tête du premier tour avec 48% des voix, partira favori. Les tentatives de rapprochement chez ses adversaires ont toutes échoué.

Le maire sortant aura donc trois candidates face à lui. Deux à gauche : Mathilde Nassar et Samia Jaber qui n’ont pas réussi à s’entendre pour faire cause commune et la centriste Marie-Josée Fleury soutenue par le Modem Christophe Grudler.

A Valentigney, le retrait de Sahler

A Valentigney, le maire sortant Philippe Gauthier sera finalement engagé dans un duel avec la divers gauche Claude-Françoise Saumier. Le centriste François Sahler, qui a ménagé le suspense dans les dernières heures qui ont précédé la clôture du dépôt des listes, s’est finalement retiré, payant des divisions au sein de son propre camp. Il avait rassemblé 26% des suffrages le 15 mars dernier.

Duel Koeberlé / Loridat à Bavilliers

Chantal Bueb qui était arrivée en troisième position au premier tour à Bavilliers et qui était, elle aussi, en position de se maintenir, a finalement choisi d'abandonner. Elle laisse la place à un duel entre Eric Koeberlé maire sortant et Gérald Loridat, candidat de la gauche. Il n'y avait pas eu de fusion possible entre les deux adversaires du maire entre les deux tours.

Triangulaire à Héricourt

A Héricourt, il y aura bien une triangulaire le 28 juin prochain entre Fernand Burkhalter, candidat à sa propre succession, Gilles Lazar de l’union des gauches, et le divers droite Patrick Adam.

Enfin à Mandeure, "on prend les mêmes et on recommence" pour reprendre la formule d'un des candidats. Ils seront cinq en lice, comme au premier tour, dont le maire sortant Jean-Pierre Hocquet, arrivé en tête le 15 mars dernier. Il aura face à lui Patrick Alin, Sandra Ramalho, Julien Ceccarelli et Stéphane Podgora. Les trois derniers cités ont échoué dans leur tentative de fusion entre les deux tours.

Une participation décisive ?

L'autre enjeu du scrutin du second tour le 28 juin prochain sera aussi la participation. En pleine épidémie le 15 mars dernier, le premier tour des municipales avait mobilisé très peu d'électeurs à cause de la peur du virus. En nord Franche-Comté, c'est dans le Territoire de Belfort que la participation avait été la plus faible avec seulement 30,4% de votants soit 27 points de moins que lors du premier tour en 2014.