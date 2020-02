Municipales 2020 : quelle place des handicaps à Plougastel-Daoulas ?

Plougastel-Daoulas, France

Des rampes pour accéder aux médiathèques, une signalétique adaptée aux malentendants et malvoyants, une formation des agents en mairie pour accueillir les habitants atteints de handicaps mentaux... Autant de propositions que soulève Bernard Kerdraon dans sa lettre adressée aux candidats aux élections municipales dans sa ville de Plougastel-Daoulas. L'habitant de la commune, atteint de paralysie cérébrale, leur a ainsi remis une liste avec quelques pistes pour améliorer le quotidien des personnes handicapées. Les candidats s'en sont tous saisis.

Des bureaux de vote accessibles

Le maire et candidat divers droite Dominique Cap veut commencer par une meilleure inclusion lors du scrutin : "pour les élections municipales, on vient de mettre toutes les urnes à hauteur de personnes en fauteuil roulant ou ayant des problèmes de déplacements." "C'est ensuite un travail du quotidien, estime-t-il, pour l'accessibilité, la mobilité et l'inclusion avec les personnes concernées."

La commune est la première dans le Finistère à avoir signé la charte d'accessibilité lancée par Yann Jondot, un maire du Morbihan atteint de handicap moteur. "En terme d'accessibilité, on a un niveau B sur C, précise Dominique Cap. C'est pas mal, mais on a donc encore du boulot."

Un diagnostic de situation

David Moan, de la liste Ensemble à gauche, veut quant à lui "faire un _diagnostic d'usage de l'accessibilité des espaces publics_", ainsi que pour les transports. Le candidat veut par ailleurs désigner un élu référent pour les questions de handicap et créer un parc de jeux inclusif pour les enfants.

"On doit réfléchir à une _meilleure circulation dans la ville_, à l'accès à la baignade et aux grèves pour une commune littorale comme la nôtre, indique-t-il. Il faut aussi mieux prendre en compte le handicap pour les travaux de voiries : on se retrouve vite face à des marches, des murs pour les personnes en fauteuils roulant."

Inclure les personnes handicapées dans les listes

Dans la liste du candidat soutenu par En Marche, Stéphane Péron, deux co-listiers sont atteints de handicaps. "Ce sont les mieux placés pour savoir quoi faire, on travaille ensemble sur ces questions", explique le candidat. Il souhaite dépasser la question de l'accessibilité : "il faut prendre en compte l'inclusion scolaire pour les jeunes atteints de handicaps comme l'autisme, le nombre de foyers pouvant accueillir les personnes en situation de handicap."

Le candidat ne précise pas encore si un élu sera délégué à ces questions "mais c'est une question transversale pour identifier les freins à l'inclusion, explique-t-il. Cette _notion de handicap va insuffler toutes les politiques._"

Contacté par mail, Gilles Grall ("Bien vivre Plougastel") n'a pas communiqué sa position sur les questions de handicap.