Municipales 2020 : quelles sont les règles de ce scrutin ?

Les 15 et 22 mars auront lieu les élections municipales. Les 390.936 électeurs berrichons vont élire les 530 maires de l'Indre et du Cher.

Ces deux dimanches, nous allons élire pour les six prochaines années nos maires et conseils municipaux. Au total, les 530 communes berrichonnes vont donc choisir leurs représentants. Le mode de scrutin diffère entre les communes de plus de 1.000 habitants et celles qui comptent moins d'administrés.

Commune de moins de 1.000 habitants

Si vous habitez une commune de moins de 1.000 habitants, vous pouvez barrer ou ajouter des noms sur la liste. C'est ce que l'on appelle le panachage. En Berry, dans toutes ces communes, il n'y aura cette fois-ci qu'un seul tour puisque - c'est un concours de circonstances - il n'y a jamais plus de deux listes en course. Ce dimanche 15 mars on comptera donc le nombre de voix par candidat : seront élus ceux qui ont obtenu à la fois le vote d'au moins 25% des inscrits et la majorité absolue des suffrages exprimés.

Commune de plus de 1.000 habitants

Elles sont 96 en Berry. Dans 82 d'entre-elles, il n'y aura de fait qu'un seul tour, puisqu'elles ne comptent au plus que deux listes concurrentes. Dans ce cas, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés reçoit un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Par exemple, cela fait 25 sièges à Bourges. Les autres sièges sont répartis entre les listes qui ont obtenu plus de 5% des suffrages selon la règle de la représentation proportionnelle.

Quatorze communes au plus sont concernées par un éventuel second tour, sous réserve qu'aucune liste ne s'impose à l'issue du premier tour avec plus de 50% des voix. Il s'agit dans le Cher de Bourges, La Guerche sur l'Aubois, Massay, Saint Florent-sur-Cher, Saint-Amand-Montrond, Vierzon et Trouy. Dans l'Indre, sont potentiellement concernées par un second tour les communes de Châteauroux, Eguzon-Chantôme, Issoudun, La Châtre, Le Blanc, Levroux et Saint-Marcel.

Dans le cas d'un second tour ne peuvent se maintenir que les listes qui ont réuni 10% des suffrages au moins. Ces listes peuvent fusionner entre elles le cas échéant sous réserve qu'elles aient réuni au moins 5% des voix. A l'issue du second tour, la liste majoritaire récupère la moitié des sièges et les autres listes se partagent proportionnellement les sièges restants.