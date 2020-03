Les listes officielles pour les élections municipales du 15 mars 2020 ont été dévoilées. France Bleu Normandie a repéré les mots qui reviennent le plus. Dans le top 3 : Ensemble, Avenir et Vivre.

Municipales 2020 : quels mots sont les plus utilisés dans le nom des listes en Seine-Maritime et dans l'Eure ?

Les candidats aux élections municipales 2020 en Seine-Maritime et dans l'Eure se sont sans doute creusé la tête quelques temps pour trouver un nom qui représente le programme et qui soit à la fois percutant.

Et certains mots ont tapé dans l’œil de nombre d'entre eux.

Ensemble, loin devant

Sur la première marche du podium, on retrouve l'adverbe Ensemble. Rien qu'en Seine-Maritime, il a été utilisé dans 107 listes sur un peu plus de 350. Bien ensemble à Bihorel, Tous ensemble pour Allouville, Harfleur ensemble pour demain, etc.

Dans l'Eure, il est aussi présent un peu partout : Ensemble en action à Beuzeville, Construisons Ivry ensemble, Evreux Ensemble, Ensemble et unis pour Bois-le-Roy, etc.

Les autres mots très repris sont Avenir, Vivre, Vous et Agir. Et il y a parfois même des combo, comme à Saint-Aubin-Celloville, au sud-est de Rouen, avec la liste Agir ensemble pour l'avenir.

Des jeux de mots pour marquer les esprits

Mais il y a aussi quelques originalités avec des jeux de mots : Agir pour Eu.x, E U X, pour la commune d'Eu, près du Tréport Amfreville-la-Mi-Voie, nouvelle voie Ou encore : Ensemble, Forgeons l'avenir ! à Forges-lès-Eaux.