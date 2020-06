Les maires qui ont été élus lors de ces municipales 2020 dans les principales communes de Drôme et d'Ardèche sont pour la plupart des sortants qui ont été réélus, ou ont déjà été élus comme adjoint ou conseil municipal.

Municipales : peu de nouvelles têtes élues dans les principales commune de Drôme et d'Ardèche

Plusieurs maires de Drôme et d'Ardèche élus lors de ces municipales 2020 vont occuper cette fonction pour la première fois. Mais très peu d'entre eux sont des novices en politique.

La principale surprise est la victoire de Julien Cornillet à Montélimar. À 36 ans, il met fin à trois mandats consécutifs de Franck Reynier. Mais s'il n'a jamais été élu maire, il est le fils de Thierry Cornillet, lui-même ancien maire de Montélimar entre 1989 et 1999. Dans les villes moyennes, seule Martine Mattéi à Viviers et Christian Bussat à Dieulefit sont des nouveaux venus. Mais ils ont déjà été élus ailleurs, la première dans les Bouches-du-Rhône et l'autre dans l'Héraut.

Et comme eux, plusieurs avaient occupé un poste d'adjoint ou de conseiller municipal avant d'accéder à la fonction de maire. C'est le cas de Simon Plenet à Annonay : il est élu depuis 2012 au conseil départemental de l'Ardèche et en est le premier vice-président depuis 2017. Même scénario avec Claude Fourel à Saint-Donat-sur-l'Herbasse, avec Gilles Dufaud à Davézieux ou avec Francis Fayard à Livron : tous sont des adjoints qui prennent une succession ou qui chipent la place. C'était aussi le cas de Jean-Michel Valla, premier adjoint au maire sortant, et qui a été élu à Saint-Marcel-lès-Valence dès le premier tour.

Quant à Die ou Saint-Rambert-d'Albon, les maires élus n'étaient pas directement sortants mais avaient déjà occupé cette fonction précédemment. Isabelle Bizouard, dont la liste divers gauche vient d'être élue à Die, avait été maire de la commune entre 1995 à 2008. Et à Saint-Rambert-d'Albon, le candidat Les Républicains Gérard Oriol était déjà maire de 1995 à 2014.

De nombreux maires réélus

Dans les principales communes de Drôme et d'Ardèche, ce sont finalement des maires sortants qui ont conservé leur poste. Marie-Hélène Thoraval a été réélue à Romans-sur-Isère, Hervé Mariton a été réélu de justesse à Crest où il fera un cinquième mandat, Alain Gallu est réélu à Pierrelatte, Frédéric Sausset est réélu à Tournon-sur-Rhône. Marlène Mourier est réélue à Bourg-lès-Valence et Jean-Yves Meyer est réélu à Aubenas.

Et de nombreux maires sortants avaient été réélus dès le premier tour : Nicolas Daragon à Valence, Nathalie Niéson à Bourg-de-Péage, Geneviève Girard à Bourg-lès-Valence ou Jean-Michel Catelinois à Saint-Paul-Trois-Châteaux ou Claude Aurias à Loriol pour la Drôme, Michel Valla à Privas, Olivier Péverelli au Teil ou Bernard Brottes à La Voulte-sur-Rhône pour l'Ardèche.