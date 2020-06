Municipales 2020 : réécoutez le débat du second tour à Limoges

Emile-Roger Lombertie et Thierry Miguel, les deux candidats du second tour des municipales à Limoges, ont débattu ce mardi matin sur France Bleu Limousin. Gestion de la crise Covid, économie et commerces, mobilité et écologie ou encore sécurité... Réécoutez les échanges entre les deux candidats.

Thierry Miguel et Emile-Roger Lombertie étaient face à face ce mardi matin pour le débat du second tour des municipales à Limoges

Les deux candidats du second tour des élections municipales à Limoges, Emile-Roger Lombertie (union de la droite et du centre) et Thierry Miguel (gauche citoyenne sociale et écologiste), ont débattu pendant une heure ce mardi matin sur France Bleu Limousin. Les principaux thèmes de leur campagne ont été abordés, et en premier lieu la gestion de la crise du Covid-19.

À ce sujet, le maire-sortant Emile-Roger Lombertie s'est satisfait des mesures prises pour protéger au maximum les personnels et populations exposées au risque sanitaire, alors que son adversaire Thierry Miguel lui a reproché un "confinement démocratique" et un manque de concertation et de transparence dans la gestion de la crise.

Par ailleurs, les thèmes du développement économique et du soutien aux commerces, de l'aménagement de la ville et des déplacements, du développement durable dans l'action municipale ou encore du rôle de la police municipale ont également donné lieu à des échanges nourris.