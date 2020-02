Municipales 2020 en Creuse : Saint-Yrieix-la-Montagne n'a pas de candidat

Les habitants de Saint-Yrieix-la-Montagne ne voteront pas au premier tour des élections municipales, dimanche 15 mars. Aucune liste n'a été déposée dans cette petite commune de 230 habitants. La date limite de dépôt en préfecture avait lieu jeudi 27 février. C'est la seule commune de Creuse concernée.

"La situation m'empêche de dormir, surtout depuis deux, trois jours, quand j'ai vu qu'il n'y avait vraiment personne qui allait se présenter", affirme Maurice Magoutier, le maire de Saint-Yrieix-la-Montagne depuis 1995. L'élu de 79 ans a décidé de ne pas se représenter pour un cinquième mandat. Une décision prise à cause de la "fatigue", d'ennuis de santé mais aussi "la montée des exigences des administrés et les insultes ces dernières années".

Une fusion des communes

La principale crainte de Maurice Magoutier, le maire de Saint-Yrieix-la-Montagne est de voir sa commune fusionner. "Cela me ferait du mal de voir la commune se marier avec une autre. Les fusions dont j'ai entendu parler ont été un échec. Les plus grandes communes mangent les financements des plus petites", déplore l'élu. Pourtant, c'est le scénario qui pourrait se dessiner.

Si aucun candidat ne se déclare entre les deux tours des élections, il n'y aura donc pas de deuxième tour. Une délégation spéciale sera dépêchée par la préfecture pour gérer les affaires courantes de la commune. Selon la préfecture, un délai de trois mois est donné à cette même délégation pour organiser des élections partielles afin de constituer un conseil municipal. En cas d'absence de candidat durant le passage de cette délégation une fusion de communes sera donc effective. La situation ne s'est jamais produite assure de son côté la préfecture de la Creuse.