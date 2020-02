Municipales 2020 : boom démographique et commercial à Sarrola Carcopino

C'est l'une des communes dont la croissance démographique a été la plus forte ces dernières années dans l'île. Celle, aussi, que tout le monde connaît pour ses centres commerciaux et ses embouteillagesà n'en plus finir. Sarrola Carcopino, 3267 habitants selon le dernier recensement, mais sans doute plus de 5000 en réalitéà ce jour, est dirigée depuis plusieurs décennies par la famille Sarrola. Alexandre, le maire sortant, brigue donc presque naturellement un nouveau mandat. Face à lui, contrairement à 2014, il y aura une liste d'opposition sans étiquette, avec à sa tête le nationaliste François Casasoprana.

Avec une population multipliée par trois en 10 ans, Sarrola pourrait dépasser prochainement les 5500 habitants. De nombreux logements neufs ont dû être construits pour accueillir cette population © Radio France - Marion Galland

Sur les 2700 hectares que couvrent la commune, 270 sont urbanisés, dont la majeure partie dans la plaine, avec notamment d'imposantes zones commerciales. C'est ce qui a fait reculer Femu, qui s'était engagé, brièvement, aux côtés d'Alexandre Sarrola, un rétropédalage dû en grande partie au tollé créé sur les réseaux sociaux. Femu ne sera donc pas dans la course, ni sur la liste du maire sortant, ni sur celle de son opposant, François Casasoprana.

Connue pour ces centres commerciaux et ses embouteillages interminables, Sarrola est aussi une commune rurale qui s’étend sur 2700 hectares © Radio France - Marion Galland

Reportage Carnet de campagne à Sarrola Carcopino