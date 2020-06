Municipales 2020 : successions incertaines autour de Limoges

Les listes sont désormais bouclées et déposées dans les préfectures pour le second tour des élections municipales, prévu le 28 juin. En Haute-Vienne, les électeurs de 34 communes doivent encore désigner leur maire et la succession est incertaine dans deux des plus grosses villes du département.

Les ultimes tractations sont terminées en vue du second tour des élections municipales, prévu le 28 juin prochain. Les candidats avaient jusqu'à 18 heures ce mardi soir pour déposer leurs listes. A Limoges, aucun changement dans les équipes et les programmes des deux candidats qui s'opposeront dans un classique duel droite-gauche. Le maire sortant Républicain Emile-Roger Lombertie, arrivé largement en tête au premier tour, affrontera son challenger Thierry Miguel, qui conduit une liste PS-PC-ADS avec des collectifs de citoyens.

Mais ce n'est pas la seule ville de la Communauté Urbaine où les enjeux sont forts. Le sort n’est pas scellé non plus pour Panazol et Couzeix, respectivement deuxième et troisième communes les plus peuplées du département, où la succession n’est pas simple.

L'héritière du sénateur Jean-Marc Gabouty confrontée à une triangulaire

A Couzeix, la première adjointe sortante Sylvie Billat, héritière désignée de Jean-Marc Gabouty est arrivée en tête au premier tour. Mais la protégée du sénateur, qui a aussi été maire de la commune pendant 22 ans, est confrontée à une triangulaire. D’une part face à une liste qui affiche, comme elle, l’étiquette divers centre. Elle est portée par Sébastien Larcher, conseiller municipal sortant d'opposition (PS), qui a rallié à sa cause d’autres adjoints de la majorité sortante. D’autre part, une liste de gauche menée par Marcel Ribière. Une liste arrivée loin derrière, mais dont le maintien renforce l’incertitude du résultat.

Qui pour succéder à Jean-Paul Duret à Panazol ?

A Panazol, c’est la succession du socialiste Jean-Paul Duret, également président de Limoges Métropole, qui se joue. Il se voyait bien laisser le fauteuil à sa première adjointe, mais Martine Tabouret est arrivée deuxième au premier tour, derrière une liste divers centre portée par Fabien Doucet. Ce sortant de droite s'est associé notamment à la République en Marche et à des écologistes.

Là aussi, il devait y avoir une triangulaire, mais la candidate Divers Gauche a fusionné avec Bruno Comte, arrivé troisième avec une liste, sans étiquette. Ce calcul sera-t-il payant ? Ce sera aux électeurs de le dire, en sachant que la logique mathématique n'est pas toujours celle des urnes.

Un autre cas emblématique des successions difficiles

Parmi les communes de Limoges Métropole où la succession est incertaine, il y a également le cas du Palais-sur-Vienne. La socialiste Isabelle Briquet, également présidente de l’association des maires de la Haute-Vienne, passe la main.

Et là aussi, le deuxième tour donnera lieu à une triangulaire opposant notamment son premier et son troisième adjoint, Ludovic Géraudie et Denis Limousin. Ils n’ont pas réussi à faire l’union de la gauche avant le premier tour et il n'y a pas eu de tentative de rapprochement entre les deux tours. Ils seront aussi face à Lucien Courtiaud, candidat sans étiquette.