Municipales 2020 : suspense à Cognac, sur fond de COVID

A Cognac, le maire sortant a décidé de ne pas se représenter, après deux mandats depuis 2008. Pour le deuxième tour des municipales, le 28 juin, c'est à une quadrangulaire que l'on assistera : quatre candidats vont devoir composer avec une participation citoyenne réduite pour cause de COVID.

Le 15 mars dernier, deux jours avant le confinement généralisé, le premier tour de ces élections municipales avait eu lieu malgré le coronavirus. A Cognac, la peur d'une partie de l'électorat de sortir de chez soi pour aller voter s'était traduite par une abstention record : un peu moins de 40% des électeurs avaient effectué leur devoir électoral. En ce mois de juin, l'ambiance sanitaire est un peu différente. Le déconfinement se poursuit. Mais c'est une crise économique et sociale qui se profile à l'horizon, rappelle Jonathan Munoz (divers gauche), qui se présente comme le dauphin du maire sortant, Michel GOURINCHAS

Jonathan Munoz, ancien directeur de cabinet de Michel Gourinchas © Radio France - Pierre MARSAT

Le 15 mars, c'est le benjamin des candidats, Morgan Berger (il a 33 ans), qui est arrivé en tête du premier tour avec 29% des voix, avec près de 4 points d'avance sur Jonathan Munoz. Agent immobilier, engagé dans des associations caritatives cognaçaises, co-listier de l'ancien maire Jérôme Mouhot en 2008, Morgan Berger revendique un projet pragmatique pour Cognac.

Morgan Berger (divers droite), arrivée en tête au premier tour © Radio France - Pierre MARSAT

Pour le deuxième tour, les deux candidats "divers droite" n'ont pas réussi à faire alliance. Jean-Hubert Lelièvre se maintient, malgré sa troisième place le 15 mars (il a réalisé 23% des voix). Le conseiller départemental de la Charente, directeur de cabinet du maire de Rochefort, a mis le tourisme au coeur de sa campagne.

Jean-Hubert Lelièvre n'a pas fait alliance avec Morgan Berger © Radio France - Pierre MARSAT

Avec plus de 11% des voix au premier tour, le candidat de La République en Marche, Damien Bertrand, a pu se qualifier pour le deuxième tour. Il sera bien présent, n'ayant fait aucune fusion avec un autre candidat. Le candidat de la majorité présidentielle demande un audit de la situation financière de la ville. C'est l'un des thèmes principaux de la campagne électorale à Cognac : les investissements seront-ils possibles, alors que les recette et les dépenses peinent à s'équilibrer, et sans augmenter les impôts ? La crise du coronavirus a coûté 400 000 euros à la ville de Cognac.

Damien Bertrand porte les couleurs de "La République En Marche © Radio France - Pierre MARSAT

L'actualité récente et l'annonce par Vérallia de la suppression de 80 postes sur le site charentais aura peut-être aussi des répercussions sur le résultat de ce deuxième tour des municipales à Cognac. Un débat entre les quatre candidats aura lieu en direct sur France Bleu La Rochelle, le jeudi 25 Juin à 8h15, en collaboration avec Sud-Ouest.