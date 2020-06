Municipales 2020 : un appel à la démission du nouveau maire de Talant

Dans un courrier publié ce mercredi 10 juin, les signataires rappellent que l’élection du maire de Talant a rendu un verdict inattendu le samedi 23 mai dernier, et qu'en briguant le mandat de maire, "Fabian Ruinet a rompu le pacte de confiance avec les électeurs".

Depuis lors, des membres de la liste « Ensemble, unis pour Talant avec Adrien Guené » ont tenté de comprendre les motivations de ce vote et de proposer des solutions pour conserver le rassemblement qui leur avait permis de remporter les élections municipales dès le premier tour avec près de 61% des suffrages exprimés.

Les détracteurs du nouveau maire de Talant dénoncent un manque d'explications

Les 14 signataires estiment que le maire de Talant Fabian Ruinet "n'a pas donné d’explications satisfaisantes, ni même souhaité avoir un discours d’apaisement et d’union. Alors même qu’il s’y était engagé devant l’ensemble de la liste, il n’a proposé aucune issue à la situation de division qu’il a lui-même provoquée."

Les signataires constatent par ailleurs "l'échec des tentatives de discussions avec lui", et expliquent dans leur courrier ne pas avoir "d’autre choix aujourd’hui" que de se placer en dehors du groupe qu’il a constitué.

"Ce choix est un choix lourd : il vise à ce que les Talantaises et les Talantais sachent qu'ils seront toujours bien représentés, au Conseil municipal comme à Dijon Métropole, par Adrien Guené et les personnes sincères qui sont restées fidèles à leur _choix initial, tel qu’il a été présenté aux électeurs et validé par eux_. Il ne s’agit pas, pour nous, d’entrer dans une opposition au programme que nous avons construit et porté, avec notre tête de liste, mais d’être particulièrement vigilants quant à sa mise en œuvre (...) Enfin, nous appelons Fabian Ruinet à tenir compte de la pétition des Talantais souhaitant sa démission du poste de maire et le respect du vote des électeurs qui a porté Adrien Guené en tête des élections le 15 mars 2020." écrivent les 14 conseillers municipaux.

La liste des 14 signataires

Adrien Guené - Edith Balestro - Noëlle Cambillard - Stéphanie Grayot-Dirx -François Charve - Jean-Louis Nageotte - Aaziz Ben Mohamed - Joëlle Roche -Denis Cordier - Nadine Labrunerie - Yves Martinez - Jean-Pierre Bernhard - Chantal Faber - Jean-Marie Zaepfel