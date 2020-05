Municipales 2020 : un dépôt de listes en deux temps et sur rendez-vous

Les candidats qualifiés pour le second tour des élections municipales du 28 juin prochain pourront, à partir de ce vendredi 29 mai, déposer leurs listes à la préfecture de la Mayenne.

Un dépôt de listes en deux temps. D'abord ce vendredi de 9 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures 30. Puis le mardi 2 juin aux mêmes heures.

Les candidats doivent prendre rendez-vous au préalable en appelant exclusivement le numéro de téléphone suivant : 02.43.01.51. Peuvent être candidats au second tour de l'élection, dans les communes de 1.000 habitants et plus, "les listes de candidats des communes où l’élection n’a pas été acquise au premier tour (Laval, Mayenne, Saint-Jean-sur-Mayenne) et qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés à ce tour, et dans les communes de moins de 1.000 habitants, les personnes qui souhaitent se présenter dans une commune où le nombre de candidats au premier tour était inférieur au nombre de sièges à pourvoir : Athée, Couptrain, Lévaré, Niafes, Le Pas, Saint-Quentin-les-Anges, Senonnes et Vieuvy" précise la préfecture de la Mayenne.