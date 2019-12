Municipales 2020 : un "lancement opérationnel" pour l'équipe de Nicolas Florian

Nicolas Florian est officiellement candidat à la mairie de Bordeaux. Le "lancement opérationnel" de sa campagne a eu lieu ce vendredi rue Vital Carles. Son équipe en a profité pour dresser le bilan des six dernières années et évoquer les mois à venir.

Des locaux tous neufs au 19 rue Vital Carles, une équipe en partie renouvelée, et les mots "lancement opérationnel" qui reviennent ce vendredi 6 au matin : ça y est, Nicolas Florian se lance officiellement dans les municipales.

Le maire sortant était absent, mais c'est son directeur de campagne Patrick Espagnol qui s'est chargé de présenter à la presse le programme des mois à venir.

Son nouveau QG de campagne, sobrement intitulé "l'Atelier", se veut "un lieu de travail et d'échange", ouvert à tous les habitants.

Cette idée de contribution des Bordelaises et Bordelais se retrouve dans les souhaits du maire sortant, comme l'a expliqué Julia Mouzon, en charge de ce projet municipal :

"C'est un projet en co-construction avec les citoyennes et citoyens de Bordeaux. On est aussi dans une période de grande transition, il y a un défi climatique, un défi démocratique et une crise de confiance envers les politiques, au niveau national mais aussi au niveau local.

Le projet va refléter cette envie d'adresser toutes ces questions".

2014 - 2020 : un bilan positif

Fabien Robert, premier adjoint au maire de Bordeaux, en a profité pour dresser le bilan de la période Juppé-Florian, un "bon bilan" selon lui. "Bordeaux est une ville en plein essor, une ville où l'on peut s'épanouir et une ville en bonne santé financière" a-t-il résumé.

Il a détaillé une série de mesures prises par la municipalité entre 2014 et 2020 : nouveaux équipements, densification de l'offre culturelle, création de 13 000 emplois mais aussi 100 km de couloirs de bus supplémentaires ou légère baisse des impôts.

L'équipe de Nicolas Florian est cependant bien consciente qu'il reste des choses à améliorer : "Oui, il faut aller plus vite et plus fort sur la transition énergétique pour protéger la planète. Oui, nous avons besoin de plus de services publics notamment pour les plus fragiles. Oui, il faut améliorer nos dispositifs de mobilité. Oui, certains quartiers méritent plus de sécurité" a souligné Fabien Robert.

Le 7 décembre, journée "Nos quartiers ont des idées"

Autant d'éléments sur lesquels cette équipe va probablement travailler dans les mois à venir. Dès ce samedi 7 décembre, une vingtaine d'ateliers auront lieu dans huit quartiers de Bordeaux, animés par près de 300 personnes déjà engagées dans la vie politique locale. Pour Julia Mouzon, l'objectif est de "capter les idées et la réalité des territoires". Autrement dit, demander aux Bordelaises et Bordelais ce qu'ils souhaitent pour cette échéance de mars 2020.

Clara Echarri