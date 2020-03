Municipales 2020 : un Manchois se heurte aux limites de la procuration dans la lutte contre le coronavirus

Alors que le coronavirus fait peser la menace d'une baisse de la participation lors du scrutin des élections municipales des 15 et 22 mars prochain en France, le ministère de l'Intérieur rappelle que le vote par procuration permet d'éviter d'avoir à se rendre dans un bureau de vote, et donc, de rester à l'abri de toute contamination, chez soi. Des mesures ont d'ailleurs été prises ces derniers jours pour faciliter l'enregistrement des demandes d'établissement des procurations. Mais le dispositif présente des limites qui sont apparues à un habitant de Bricqueville-sur-Mer, dans la Manche.

Choisir entre ses parents

"Avec la généralisation du coronavirus, j'ai cherché une solution pour éviter à mes parents âgés de se rendre dans les bureaux de vote", explique Séverin Dubacq. "Je leur ai proposé de voter à leur place, et me suis donc adressé à la gendarmerie pour établir des procurations. Seulement on m'a répondu que c'était limité à une procuration par personne", regrette ce fils unique. Et c'est vrai. Le code électoral prévoit le droit d'être porteur de seulement une procuration d'un électeur résidant en France. "J'ai donc dû établir une procuration en choisissant entre mon père et ma mère en privilégiant celui des deux qui me semble le moins en capacité de suivre les préconisations", (notamment le respect d'une distance d'un mètre entre les personnes dans les bureaux de vote).

Pour Séverin Dubacq, cette limitation à une procuration par personne prévue par le code électoral pourrait être adaptée en cette période particulière. Un sentiment partagé par le sénateur socialiste de la Manche Jean-Michel Houllegatte pour qui le mesure permettrait aussi "de limiter l'afflux de monde dans les bureaux de vote".

Délai trop court pour réunir le parlement

Mais on ne change pas comme cela le code électoral! Alerté de cette suggestion citoyenne, le député LREM de la Manche Stéphane Travert a fait remonter cette demande dès lundi 9 mars au ministère de l'Intérieur. La réponse a été rapide et pointe du doigt l'incapacité à changer les règles sans toucher au code pénal en modifiant l'article 73 qui organise le recours à la procuration. Et pour le faire évoluer, il est nécessaire de réunir le Parlement. Une démarche qui prend du temps et ne peut être entreprise en urgence d'ici le scrutin. Mais pour l'avenir, "il pourrait être pertinent d'y réfléchir" estime Jean-Michel Houllegatte.