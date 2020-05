Municipales 2020 : un vote par correspondance pour le deuxième tour à Dijon?

Le conseil scientifique autorise ce mardi l’organisation du second tour des élections municipales le 28 juin mais juge nécessaire une nouvelle évaluation des conditions sanitaires 15 jours avant. A Dijon, la tête de liste "Agir pour Dijon" demande un vote par correspondance.

"Pourquoi ne pas autoriser le vote par correspondance ?". Emmanuel Bichot pose d'emblée la question quelques heures après la décision du conseil scientifique d'autoriser sous réserves, la tenue du second tour des élections municipales le 28 juin.

Dans un courrier, la tête de liste "Agir pour Dijon" estime que le conseil scientifique a rendu un avis mitigé de quinze pages sur l’organisation de ce second tour. "Il demande qu’une nouvelle évaluation de la situation sanitaire soit réalisée quinze jours avant la date prévue, ce qui fait peser une incertitude." estime Emmanuel Bichot. Il souligne également toutes les mesures de protection à prendre pour les personnes à risque, y compris pour le vote par procuration. "Dans ces conditions, pourquoi ne pas ouvrir la possibilité de voter par correspondance, par la poste et sous enveloppe cachetée ?" s'interroge le candidat dijonnais.

Emmanuel Bichot, candidat Agir pour Dijon aux municipales de 2020 © Radio France - Arnaud Racapé

Le vote par correspondance est déjà utilisé pour d'autres élections

Cette modalité de vote est déjà en vigueur pour les élections professionnelles ou pour les conseillers des Français de l’étranger. "Chaque électeur dans les 4816 communes concernées pourrait ainsi choisir entre voter par correspondance ou se rendre aux urnes le jour des élections. Cette solution,relativement simple à organiser, permettrait de rendre plus fiable le choix d’une date pour le second tour et de préserver tant l’égalité entre les électeurs que la sincérité du scrutin." ajoute Emmanuel Bichot.

Le candidat conclut son courrier en écrivant que "Le grand rendez-vous démocratique que constitue les élections municipales doit se tenir dans les meilleurs délais, mais pas à n’importe quelles conditions. Ce qui devrait nous inciter à innover."