Municipales 2020 - "Une liste de clarté politique" : à Brive, Paul Roche dévoile les candidats PS - PC

Brive-la-Gaillarde, France

Il est le premier à dégainer : Paul Roche, premier secrétaire du Parti Socialiste en Corrèze, vient de dévoiler ce jeudi soir les 43 candidats qui composent la liste " Brive notre avenir " qu'il conduit pour les élections municipales dans un mois dans la cité gaillarde.

" Nous disons d'où nous parlons "

A 32 ans, celui qui incarne l'avenir de la gauche dans le département est à la tête d'une liste qui fait alliance avec le Parti Communiste Français et les mouvements de gauche Nouvelle Donne et Place Publique. " C'est une liste qui marque sa clarté politique " lance Paul Roche... qui décoche par la même occasion une flèche au sortant Frédéric Soulier, adhérent LR, soutenu par La République en Marche. Paul Roche revendique des marqueurs de gauche avec l'ex député-maire Philippe Nauche comme repère pour les électeurs, dont il dit ne pas être le pantin. " Je vous rassure : c'est bien moi qui ai constitué la liste et mené les discussions ".

De l'expérience...

L'actuel vice-président de la Nouvelle Aquitaine ne figure d'ailleurs qu'en cinquième position sur la liste comme pour signifier la transition amorcée et le leadership laissé à Paul Roche. L'élue socialiste d'opposition sortante Catherine Gabriel figure en deuxième position, devant le novice Jean-Yves Soulier (ancien chef d'établissement de lycées à Brive et Tulle notamment, et désormais à Toulouse) et Martine Contie, 4e. Chef de file de communistes qui n'ont pas oublié l'énorme brouille avec les socialistes lors de la loi Travail portée par le PS au pouvoir en 2016, " mais personne n'est capable de gagner seul" dit-elle pour justifier cette décision locale, tout en regrettant que le rassemblement à gauche n'ait pas pu être plus large encore. Europe Ecologie fait cavalier seul tout comme une liste citoyenne portée notamment par de tout frais ex socialistes et Shamira Kasri en tête.

... et des novices

De fait, Paul Roche revendique moult novices sur les 43 candidat(e)s de sa liste âgée de 49 ans en moyenne. " 27 candidats ne sont pas membres d'un parti politique ". Soit quasiment deux tiers... mais, à une exception près (Jean-Yves Soulier), tous se trouvent au delà de la septième position et devraient difficilement être éligibles en cas de défaite. " Une belle graine est semée " commente Philippe Nauche, " elle poussera, quel que soit le résultat ".