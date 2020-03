MUNICIPALES 2020: Une liste de l'Union des Démocrates Musulmans Français.

A l'occasion des élections municipales coup de projecteur sur Châtellerault. Aujourd'hui la liste de Fabrice Auger, le représentant départemental de l' Union des Démocrates Musulmans Français (UDMF). A 48 ans ce natif de Châtellerault a décidé de se jeter dans le grand bain de la politique et des municipales, pour la liste "agir pour ne plus subir à Châtellerault". Il ne veut pas entendre parler de "communautarisme" et balaie d'un revers de la main quand il évoque "mais oui on peut aussi évoquer communautaire comme la communauté d'agglo de Châtellerault. "

Les autres candidats: David Simon, candidat La République En Marche tête de liste "Ensemble, portons une nouvelle dynamique" , Marion Latus du Rassemblement National. Le maire sortant Jean-Pierre Abelin, "L'efficacité avec vous" Françoise Méry "Ma ville solidaire et écologique". A la gauche de la gauche on retrouve Patrice Villeret pour la liste "Lutte Ouvrière faire entendre le camp des travailleurs". Autre liste à gauche, celle de Didier Simonet, pour la liste "Unis pour vivre heureux.