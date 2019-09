MUNICIPALES 2020 : une nouvelle liste à gauche à Poitiers

Ensemble pour Poitiers qui se positionne à gauche réclame plus de justice sociale, d'égalité, et veut mettre le paquet sur les quartiers. Son slogan : "Donner envie de vivre à Poitiers".

Poitiers, France

On savait depuis des mois qu'Yves Jean, élu au sein de la majorité d'Alain Claeys, consultait et faisait des réunions. Cette fois, le Président de l'Université de Poitiers rend officielle sa campagne. Il s'agit d'un collectif de 120 membres annoncés, pour qui Poitiers est à la croisée des chemins. A l'heure des réflexions sur le programme Yves Jean évoque "Tout le potentiel d'une ville citoyenne et solidaire, mais avec une nécessaire anticipation."

Une réflexion menée sur la gratuité des bus

Pour le mouvement "Ensemble pour Poitiers "il faut une nouvelle relation entre les élus et les habitants des quartiers notamment, avec par exemple, une réunion annuelle du maire et des élus quartier par quartier". Dans les quartiers toujours plus de maisons de santé, plus de mixité sociale.

Plus de justice sociale, mais aussi une nouvelle politique de mobilité, de transport : "Une réflexion sera menée sur la gratuité des bus, à commencer par la gratuité pour les moins de 26 ans et les plus de 65 ans, et gratuité le samedi pour tout le monde ?"

Une cantine 100% bio et en circuit court

L'environnement n'est pas oublié, avec un vrai programme de vélo dans la ville, mettre le paquet sur "l'agriculture urbaine, la restauration scolaire doit aller vers une cantine 100% bio et en circuit court."

Aujourd'hui autant de thèmes qu'on a pu entendre dans la bouche d'Anthony Brottier, le candidat LREM, mais aussi avec la liste "Poitiers Collectif". D'ailleurs Yves Jean ne s'en cache pas "aujourd'hui nous leur tendons la main."