Municipales 2020 : une quadrangulaire indécise à Saintes pour le second tour

77 voix, c'est ce qui séparait, au premier tour, le maire sortant Jean Philippe Machon (21,59%) et Bruno Drapron (20,51%), lui même moins de 100 voix devant le candidat de gauche Rémy Catrou (19,12%). Un scrutin très serré donc et qui pourrait l'être encore plus au second tour. Car les trois listes arrivées derrière, celles des centristes Pierre Dietz (17,59%) et Pierre Maudoux (11,89%) et de l'écologiste Renée Benchimol-Laurribe (9,34%) ont décidé de fusionner pour avoir plus de poids mais pas seulement d'après Pierre Dietz, en tête de cette nouvelle liste : "c'était presque une évidence, nous nous sommes vite rendus compte que nos programmes étaient complémentaires, il se sont mutuellement enrichis".

"La première force d'opposition au couple Machon-Drapron"

La fusion aurait pu être plus grande encore. L'alliance a en effet aussi été proposée à Rémy Catrou qui explique l'avoir refusé. " Le seul objectif affiché, c'était de battre le maire sortant, nous avons expliqué que cette alliance ne nous convenait pas parce que notre objectif ce n'est pas de battre le maire sortant, c'est de battre toutes les listes de droite." C'est-à-dire toutes les autres selon lui. Un objectif que Pierre Dietz assume : "maintenant nous somme la première force d'opposition au couple Machon-Drapron qui a sévi pendant 6 ans sur la collectivité et qui laisse la mairie dans un état catastrophique".

On n'a pas le temps d'attendre, s'il faut encore attendre après l'élection pour savoir comment on s'organise, on avance à rien

Un couple pourtant séparé depuis un an et demi et la démission de Bruno Drapron de son poste d'adjoint de Jean-Philippe Machon. Alors, il ne veut plus être associé au maire sortant et dénonce de son côté la fusion menée par Pierre Dietz, pas assez organisée selon lui. "On n'a pas le temps d'attendre, mon équipe est opérationnelle, tout le monde est identifiée, on sait qui fait quoi. S'il faut encore attendre après l'élection pour savoir comment on s'organise, on avance à rien." Jean-Philippe Machon veut lui aussi se détacher de son ancien adjoint qu'il estime "marqué à gauche" : "je suis le seul vote utile pour faire gagner les valeurs du centre et de la droite, le seul vote utile pour faire barrage au retour des années Rouger (maire socialiste de Saintes de 2008 à 2014), de l'immobilisme et des hausses d'impôts".

Pour tous, l'urgence de la relance économique de Saintes

Les autres candidats disent refuser les étiquettes. Mais tous se rejoignent sur l'urgence d'une relance économique post-confinement. Pour Pierre Dietz, cela veut dire moins de taxes :"on a une mesure phare qui est la suppression pour 2020 et 2021 de la cotisation foncière des entreprises pour permettre aux entreprises saintaises de pouvoir survivre ". C'est plutôt une aide aux associations pour Bruno Drapron. "Pendant ces trois mois d'entre deux tours, nous avons ajouté à notre programme 10 mesures post-covid. La première c'est une aide aux association qui pour certaines ont des employés et qui vont avoir du mal à survivre. Pour trouver le budget, puisque les budgets sont déjà votés et que nous ne voulons pas faire de promesse que nous ne pouvons pas tenir, nous avons décidé collégialement de pas toucher nos indemnités des 6 premiers mois, ce qui représente 110 000 euros, pour les reverser aux associations de la ville."

Jean-Philippe Machon met lui en avant l'emploi et l'écologie : "grâce à la bonne santé financière de Saintes, nous pouvons faire face à la crise mais il faut une relance économique forte, je ne me résous pas au chômage et aux pertes d'emplois. L'autre point important, c'est écologie et là je m'engage au zéro plastique et zéro carbone". L'écologie présente dans les quatre autres programmes. Elle figure même dans le nom de la liste de Rémy Catrou pour qui l'urgence est surtout sociale. "On propose un plan de sortie de crise systémique qui traite et de la santé, et de l'éducation, et de l'économie, et de l'écologie et de la solidarité". Ce qui veut dire concrètement dans le domaine de l'écologie : "on ne touche pas à La Palu par exemple, on promeut la mobilité douce avec les bus et la gratuité petit à petit qui vient s'inscrire dans ce programme de transport. "

Dans ce second tour à quatre serré à Saintes, la participation sera déterminante. Moins de 40% des Saintais s'étaient déplacés au premier tour.