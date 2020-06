Municipales 2020 : une triangulaire à Bastia

Jean-Martin Mondoloni, Jean-Sébastien de Casalta et Jean Zuccarelli ont formé ce mardi une liste d'union pour le second tour des municipales

Trois listes ont donc été déposées ce mardi.

Le premier arrivé en préfecture de Haute-Corse, Pierre Savelli. Le maire sortant a affiché sa confiance. Confiance dans son équipe, son bilan et son projet : "nous reconduisons la majorité de 2014, toujours unie, nous avons le seul projet valable pour Bastia", précise Pierre Savelli, "en plus, nous avons passé les deux derniers mois à essayer d'atténuer les effets de la crise, pendant que les autres se répartissaient postes et sièges", achève le maire sortant, taquin, faisant référence à ses adversaires directs dans la course à la mairie.

Pierre Savelli, le maire sortant, et deux de ses co-listiers devant la préfecture de Bastia © Radio France - Alexandre Sanguinetti

Des adversaires qui le croisent, en arrivant, les uns après les autres, à quelques minutes d'intervalle, dans la cour de la préfecture. Jean Sebatsien de Casalta, Jean Zuccarelli et Jean-Martin Mondoloni affichent des sourires plus ou moins détendus. Les trois hommes ont donc déposé leur liste d'union, la synthèse de leurs trois équipes : "nous avons discuté sereinement et nous avons réussi à dégager les grandes lignes de ce que sera notre pacte de mandature, notre projet municipal, si nous sommes élus", ajoute Jean-Sébastien de Casalta, sorti en tête des forces d'opposition au soir du 1er tour, avec 20% des suffrages. Une alliance encore bien mystérieuse ; on sait tout juste que sur les dix premiers noms, cinq sont des membres de la liste de Casalta, trois de celle Jean Zuccarelli et deux de la liste de Jean-Martin Mondoloni.

La liste d'union pour Bastia entre Jean Sébastien de Casalta, Jean Zuccarelli et Jean Martin Mondoloni demeure mystérieuse © Radio France - Alexandre Sanguineti

A noter la défection des communistes, pourtant alliés historiques à Bastia de la famille Zuccarelli : "je respecte, mais je regrette leur décision", a indiqué Jean Zuccarelli, "mais entre la politique politicienne et la relance de Bastia, je choisis Bastia", précise celui qui au premier tour conduisait une liste avec le PCF.

Enfin, dernière liste déposée ce mardi pour Bastia, celle de l'outsider, Julien Morganti. Après l'échec de ses tentatives de rassemblement, il a décidé de faire cavalier seul pour le second tour et même si, lui aussi, enregistre des dissidences sur sa liste, cela ne l'inquiète pas : "enfin, à Bastia, on ne sera pas obligé de voter contre ; on pourra choisir, nous sommes une alternative, la seule, entre la majorité sortante en échec et cet attelage (la liste d'union Casalta-Zuccarelli-Mondoloni, ndlr) qui a déjà du plomb dans l'aile", conclut Julien Morganti.

Après l'échec de sa tentive de fédération de l'opposition, Julien Morganti décide de faire cavalier seul à Bastia, pour le second tour © Radio France - Alexandre Sanguinetti