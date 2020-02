Municipales à Vauvert : 3 candidats face au maire sortant Jean Denat

Vauvert, France

4 candidats sont en lice à Vauvert (17 200 habitants) pour les municipales de mars 2020. Jean Denat, le maire socialiste sortant qui avait été élu en 2014 à la faveur d'une triangulaire avec 41,5% des voix en 2014 face à la liste FN menée par Jean-Louis Meizonnet (35,3%) et la liste divers droite menée par Gérard Gayaud (23%) se représente, fort de son bilan. "L'objectif, c'est de poursuivre dans la même philosophie, c'est à dire d'être attentif à la vie des familles. Aujourd'hui, je suis dans la peau de quelqu'un qui a confiance dans la lucidité des Vauverdois pour le travail qui a été fait pour _ne pas tomber dans les pièges qui feraient de Vauvert un enjeu national._"

Le candidat du Rassemblement National en embuscade

Vauvert est en effet présentée régulièrement comme une ville "prenable " par le Rassemblement National. Le parti de Marine Le Pen y réalise des scores importants à chaque élection. Jean-Louis Meizonnet, conseiller municipal d'opposition qui se présente à nouveau compte bien surfer sur la vague. "_Si on tient compte des résultats des précédentes élections, ça nous conforte pour dire qu'_effectivement ce sera un duel entre Jean-Louis Meizonnet et Jean Denat, mais je ne peux pas anticiper sur les résultats des deux autres candidats". Joëlle Cachia-Moreno, leader du groupe d'opposition au conseil municipal et ancienne adjointe du maire Gérard Gayaud (2002 à 2014) entend bien en effet jouer les trouble-fête dans cette élection. Soutenue par Les Républicains, elle se présente comme la seule alternative au PS et au RN. " On a applaudi mon courage parce que c'est vrai qu'il en faut et le fait de créer l'alternative, ça soulage beaucoup d'électeurs parce qu'on m'a dit si vous n'étiez pas là, je ne serais pas allé voter ou j'aurais voté blanc". Ses priorités : la sécurité, la redynamisation du centre-ville, le maintien des traditions et l'environnement.

Bruno Lebeau, le nouveau venu

Quatrième candidat à se présenter, Bruno Lebeau à la tête d'une liste citoyenne et écologique. "J'ai commencé à penser aux municipales en 2008 explique-t-il. Je travaille à un projet depuis 2017." Ancien socialiste, il présente aujourd'hui une liste "indépendante de tout appareil" composée de personnes choisies pour leurs compétences. Son objectif : relancer l'économie locale. "Elle passe par le commerce de centre-ville, le commerce à Gallician et le commerce à Costières-Bosquet." Bruno Lebeau souhaite également créer un cinéma, construire un parking souterrain sous les halles et lancer des chantiers d'insertion pour rénover les logements anciens.

La sécurité, dans le programme des 4 candidats

Parmi les thèmes de campagne des candidats également : la sécurité. Jean-Louis Meizonnet en fait sa priorité. "Il y a toujours des incivilités et le problème est loin d'être résolu surtout qu'il y a une baisse d'effectifs de la police municipale, la suppression des rondes de nuit, des caméras de vidéo protection qui sont obsolètes. Il y a un réel travail à faire sur la sécurité. " Même sentiment et même propositions pour Joëlle Cachia-Moreno qui veut aussi créer un poste de garde-champêtre pour surveiller les hameaux qui font partie de la commune. Le maire Jean Denat répond en expliquant que "la sécurité, c'est une préoccupation quotidienne. Ce n'est pas pour nous un enjeu du moment pour alimenter les peurs. C'est une préoccupation de tous les jours." Jean Denat qui annonce justement la création de 10 caméras de vidéo-protection supplémentaires (dont 6 à Gallician). Elles s'ajouteront aux 25 existantes.

Les 4 listes en présence :

Jean Denat (maire sortant) "Pour nous, c'est Vauvert"

Jean-Louis Meizonnet (RN) "Rassemblés pour Vauvert"

Joëlle Cachia-Moreno (soutenue par Les Républicains) "Osons Vauvert ensemble"

Bruno Lebeau "La voix des Vauverdois"