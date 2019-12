Municipales 2020 : "verdir" son programme électoral grâce à un guide

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie a mis à disposition des candidats aux municipales un guide pour améliorer la mise en oeuvre de la transition écologique et énergétique

Orléans, France

Les 15 et 22 mars 2020, les élections municipales concerneront 1783 communes en Centre-Val de Loire. Parmi les enjeux majeurs de cette échéance électorale : la transition écologique et énergétique. C'est pourquoi l'ADEME, à l'échelle nationale mais aussi locale, a décidé de publier un guide.

Un guide sous la forme de 20 fiches pratiques abordant des thématiques du quotidien. Elles contiennent des chiffres clés, des pistes d'action et des exemples de solution mises en oeuvre. Parmi ces thématiques : l'alimentation (cantines, circuits courts, lutte contre le gaspillage), l'énergie (réduire la facture énergétique, accompagner les habitants sur ces problématiques), ou encore la volonté d'aller vers une ville "zéro déchets".

"On est dans un contexte d'urgence climatique. Cette question environnementale pèse de plus en plus fort dans la société. Il y a de vraies attentes des électeurs par rapport à ces thématiques." souligne Camille Dubrulle, ingénieure territoriale pour l'ADEME du Centre-Val de Loire.

"Le maire, les élus municipaux et intercommunaux ont de vrais leviers d'action, directement ou indirectement, sur la façon dont on peut se nourrir, par exemple, ou se déplacer, transporter des choses, gérer les déchets" continue-t-elle.

Toutes les communes sont visées par le guide, "que ce soit une petite commune de Martinique de 1300 habitants, ou une commune de 45000 habitants en Ile-de-France. Chaque commune peut, à son échelle, s'inspirer de ce guide" conclut Camille Dubrulle.

Pas de transition écologique sans les communes

Si la transition écologique doit être mise en oeuvre à l'échelle nationale, régionale, et départementale, Camille Dubrulle assure que la commune va jouer un rôle clé. "La commune a des prérogatives sur son patrimoine, sur la capacité à gérer les transports, les déplacements, etc. Au-delà de ça, c'est une opportunité pour dynamiser son territoire, pour redynamiser un secteur économique, pour créer de l'emploi et du mieux vivre ensemble.

Un exemple concret : la fiche numéro 2 du guide concerne l'alimentation. La première page va expliquer l'intérêt de cet enjeu. La deuxième va donner quelques conseils. "Par exemple, changer de régime à la cantine. Manger moins de viande, compenser par des légumineuses, des céréales, des produits de saison. Ca nécessite du travail derrière pour le maire, revoir son cahier des charges, négocier avec d'autres labels, etc".

Le guide est disponible en version téléchargeable sur le site de l'ADEME.