Municipales 2020 : Vescovato, entre Casinca et périphérie bastiaise

RCFM continue sa campagne municipale et fait une halte en Casinca, à Vescovato, à la découverte de ce village dont la plaine a connu un développement démographique et économique important au cours de ces 5 dernières années. Benoît Bruzi, le maire sortant seul en lice, y sollicite un deuxième mandat.

Située dans la communauté d'agglomération Castagniccia-Casinca, au sud de la région bastiaise, Vescovato est un de ces villages dont les hameaux de plaine ont bénéficié du passage de la route territoriale et du développement démographique et économique qui l'accompagne. A moins d'une demi-heure en voiture de Bastia, Vescovato a en effet connu un essor remarquable au cours de ces 5 dernières années. Un développement qui concerne principalement les hameaux de Arena et A Torra, et conditionné par l'arrivée de la voie rapide en 2013. Depuis son élection en 2014 le maire, Benoit Bruzi, a constaté une augmentation du nombre d'habitants de l'ordre de 700 personnes. Des structures d'importances telles que la future chambre d'agriculture de Haute-Corse ou encore l'INRAP, l'institut de recherches archéologiques préventives, en ont également pris le chemin.

Au village bars, restaurants, la Poste mais aussi une école et la mairie principale conservent toute leur place © Radio France - Hélène Battini

Une croissance qui cela va sans dire touche principalement la plaine, qui a dû s'adapter en termes d'infrastructures bien sûr, écoles cantine complexes sportifs, mais qui ne pousse pas pour autant la municipalité à délaisser le village sur les hauteurs : bars, restaurants, la Poste mais aussi une école et la mairie principale y conservent toute leur place. Plaine ou montagne, à Vescovato les administrés ont le choix, en revanche ce ne sera pas vraiment le cas le 15 mars prochain devant les urnes, puisque dans la commune l'union est de mise.

U Viscuvatu in cumunu ?

