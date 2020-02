Municipales 2020 : « Vézelay ensemble », porté par le maire sortant, face à « Vézelay autrement »

Les habitants du village de Vézelay (Yonne) auront le choix entre deux listes pour les prochaines municipales : la première portée par le maire sortant Hubert Barbieux et la seconde par Julien Gautier et Jean-François Le Querrec.

Deux listes vont s'affronter à Vézelay (Yonne) pour les élections municipales du mois de mars prochain. Hubert Barbieux (« Vézelay ensemble »), maire depuis 2013 du village le plus visité du département, aura face à lui la liste « Vézelay autrement » emmenée par deux têtes de liste Julien Gautier et Jean-François Le Querrec.

Vézelay abrite environ 450 habitants. Mais chaque année, ce sont près d'un million de touristes qui font le déplacement, notamment pour la basilique Sainte-Marie Madeleine de Vézelay. Cohabiter ces deux populations n'est naturellement pas une sinécure pour la municipalité.

Vézelay ensemble : « Cohabiter et coopérer »

Hubert Barbieux, entouré de deux colistiers, est candidat à sa réélection à la mairie de Vézelay (Yonne) © Radio France - Lucas Archassal

Vivre à la fois entre résidents permanents et résidents temporaires avec les visiteurs : c'est l'un des objectifs pour les six prochaines années, selon le maire sortant Hubert Barbieux. L'autre point important : la rénovation des espaces publics de Vézelay. « Durant le mandat précédent, nous avons lancé une étude qui permet d'avoir un cahier des charges très précis sur cette rénovation. Concrétiser ce cahier des charges, c'est un des enjeux du prochain mandat. »

Le maire sortant insiste : à Vézelay, il n'y a pas que la basilique Sainte-Marie Madeleine. « Vézelay, c'est bien sûr la colline, mais aussi les hameaux autour. »

Pour traduire cette cohabitation entre touristes et locaux, Hubert Barbieux souhaite pouvoir réguler le stationnement des véhicules. « Il faut déterminer des espaces réservés aux résidents et réguler le séjour des visiteurs. Car le visiteur a du temps et découvrira mieux le site de Vézelay à pied. »

Vézelay autrement : « Vitalité locale et urgence écologique »

Jean-François Le Querrec et Julien Gautier, les deux têtes de la liste « Vézelay autrement ». © Radio France - Lucas Archassal

« L'enjeu général, c'est une autre conception de Vézelay que celle que porte la municipalité sortante. » Cela passe par un rééquilibrage des priorités entre Vézeliens et touristes : « Ce qu'on pense, c'est que ces dernières années, les intérêts des habitants locaux ont pu être délaissés ou sous-estimés. La balance penche un peu trop d'un côté. »

L'autre axe majeur que souhaite porter « Vézelay autrement » pour le prochain mandat : l'urgence et la transition écologique. « Nous en sommes convaincus. On ne peut plus penser le développement rural comme on le pensait il y a vingt ans. » Julien Gautier évoque donc la volonté de promouvoir l'agriculture biologique et les circuits courts. « On a le projet d'un marché bio et de producteurs locaux de belle ampleur car on trouve que le marché actuel est ridicule pour un village touristique comme Vézelay. »