Municipales 2020 : vivez le second tour dimanche avec France Bleu Hérault

On vote ce dimanche dans 57 communes de l'Hérault pour le second tour des élections municipales, trois mois et demi après le premier tour. Participation, résultats, réactions : France Bleu Hérault vous fait vivre la soirée électorale en direct à partir de 19h30.