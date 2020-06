Municipales 2020 : trois enjeux majeurs du second tour en Berry

Le second tour des élections municipales se déroule dans 63 communes en Berry ce dimanche. Abstention, protocole sanitaire, duels à suivre : on vous explique les enjeux majeurs de ce scrutin.

Près de 74 000 électeurs berrichons sont appelés aux urnes ce dimanche 28 juin. 63 communes sont concernées par le second tour des élections municipales : 32 dans l'Indre et 31 dans le Cher. Le scrutin se déroule trois mois et demi après le premier tour. Un écart inédit en raison de l'épidémie du Covid-19. France Bleu Berry vous donne les clés pour comprendre ce scrutin. Tous les résultats et les réactions seront aussi à retrouver dans notre soirée spéciale, dimanche 28 juin à partir de 19h45.

Pourquoi on vote au second tour

Il y a deux cas à distinguer. Les villes où des listes s'affrontent encore : c'est le cas à Bourges, Levroux, au Blanc, à Saint-Marcel, à Massay et à Saint-Florent-sur-Cher (il s'agit d'une triangulaire dans les deux derniers cas). Et il y a les communes où il faut voter pour les candidats aux sièges vacants de conseillers municipaux car tous les postes n'ont pas été pourvus à l'issue du premier tour.

Un protocole sanitaire très strict

Le maintien du premier tour des élections municipales, le 15 mars, avait provoqué de nombreuses réactions et inquiétudes. Deux jours après, la France débutait un confinement général qui allait durer huit semaines. Des règles sanitaires avaient été prises mais elles avaient été jugées insuffisantes en pleine épidémie de Covid-19.

Ce dimanche 28 juin, la situation sanitaire n'est pas la même. Le virus circule encore mais il ne fait presque plus de victimes. En Berry, on ne compte plus que deux patients en réanimation. Pourtant, le protocole sanitaire est extrêmement strict, bien plus qu'il ne l'était au premier tour. Le port du masque artisanal ou chirurgical est obligatoire (à l'exception des personnes en situation de handicap). La distanciation physique doit être respectée grâce à des marquages au sol. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l'entrée de chaque bureau de vote. En Berry, tous les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 18 heures. Sauf à Bourges où vous pourrez voter jusqu'à 20 heures.

La préfecture du Cher prend même quelques mesures supplémentaires : une file sera dédiée aux personnes les plus vulnérables et pas plus de trois personnes pourront entrer simultanément dans un bureau de vote.

Une abstention au-dessus des 50% ?

La grande inconnue de ce second tour, c'est la participation. Dans l'Indre et le Cher, le taux d'abstention tournait autour de 50% le soir du premier tour des élections municipales. Des chiffres records pour un tel scrutin. Le protocole sanitaire a été renforcé. Cela peut rassurer. Mais tout l'enjeu est de savoir si les candidats auront réussi à remobiliser les électeurs après plus de trois mois d'interruption et une campagne particulière en raison des contraintes sanitaires.

Le taux de participation à 12h devrait donner une première indication.