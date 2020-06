Second tour des municipales : à Biarritz le maire sortant Michel Veunac laisse tomber

Michel Veunac annonce ce mardi matin qu'il ne participera pas au second tour des municipales. Fin de parcours pour celui qui avait fait venir le G7 à Biarritz et assurait bénéficier du soutien du Président de la République Emmanuel Macron.

Michel Veunac ne participera pas au second tour des municipales. Il l'a annoncé ce mardi matin par un coup de fil et un court communiqué aux rédactions : "En ma qualité de responsable de la liste “Vivons Biarritz !” présentée au premier tour des élections municipales de Biarritz le 15 Mars dernier, et en accord avec l’ensemble de mes colistiers, j’ai décidé de retirer notre liste du second tour de ces élections fixé le 28 Juin prochain."

Michel Veunac n’a pas voulu donner de consigne de vote pour le second tour, il laisse ses électeurs libres de s’exprimer.

On savait Michel Veunac extrêmement fragilisé : il se classait seulement en 5° position au soir du premier tour. La candidate arrivée en tête, Maider Arostéguy (LR) avait refusé de s'allier avec lui.

à lire aussi Municipales à Biarritz : pas d'alliance pour la liste de Maider Arosteguy au deuxième tour

Rappel des résultats du premier tour

Maider Arostéguy (LR) "Pour Biarritz, Pour Vous" 2.803 voix (31,47% )

Guillaume Barucq (SE) "Biarritz Nouvelle Vague" 1.445 voix (16,22%)

Nathalie Motsch (UDI) "Biarritz en a besoin" 1.268 voix (14,24%)

Brice Morin (EH Bai - EELV) "Euskal Herrian Vert et solidaire" 1.099 voix (12,33%)

Michel Veunac (MoDem) "Vivons Biarritz" 1.088 voix (12,22%)

Jean-Benoît Saint-Cricq (DvD) "Biarritz Ensemble" 943 voix (10.58%)

Karim Guerdanne (DvG) "Biarritz Bonheur" 261 voix (2,93%)

Le 15 mars, au premier tour, l'abstention avait atteint un niveau exceptionnel, à 59,43%.