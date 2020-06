La campagne officielle du second tour des élections municipales débutera le lundi 15 juin en France. Dans l'Allier, 32 communes doivent encore élire leur maire.

Municipales : 32 communes concernées par le second tour dans l'Allier

Le second tour doit avoir lieu le 28 juin.

Les candidats aux élections municipales ont déposé leurs listes mardi 2 juin pour le second tour qui doit avoir lieu le 28 juin. Une élection et une campagne inédite en raison de la crise sanitaire. Les militants devront tracter seulement dans les boîtes aux lettres et sur internet pour respecter les mesures sanitaires.

Dans l'Allier, 32 communes sont concernées par ce second tour. À Vichy en revanche, le maire sortant, Frédéric Aguiléra, a obtenu 74,11% pour sa première candidature en tant que tête de liste. Les principaux résultats de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont à retrouver dans cet article.

Second tour à Moulins et Montluçon

À Moulins, le maire sortant LR, Pierre-André Périssol, n'a pas été réélu au premier tour mais il est arrivé largement en tête avec 45,89% des voix, suivi Stefan Lunte avec 29,7 % des suffrages et Yannick Monnet, 21,83 % des voix.

Second tour également à Montluçon où une quadrangulaire se prépare. Le maire sortant, Frédéric Laporte, est arrivé en tête avec 27,03% devant le dissident de la majorité municipale, Joseph Roudillon à 21,23%. Le candidat divers gauche Frédéric Kott a également déposé sa liste pour le second tour, tout comme Sylvie Sartirano, sans étiquette.

à lire aussi Elections municipales: le deuxième tour commence maintenant

Les 32 communes concernées par le second tour dans l'Allier

Abrest

Barrais-Bussolles

Bressolles

Buxières-Les-Mines

Chemilly

Contigny

Coulandon

Ferrières-Sur-Sichon

Gannay-Sur-Loire

Hérisson

Hyds

Jaligny-Sur-Besbre

La Chabanne

La Chapelle-Aux-Chasses

Le Theil

Le Vilhain

Meillers

Mercy

Montilly

Montluçon

Montoldre

Moulins

Nassigny

Neuilly-En-Donjon

Saint-Désiré

Saint-Gérand-De-Vaux

Teillet-Argenty

Terjat

Veauce

Venas

Villefranche-D'Allier

Voussac

Retrouvez le détail des résultats dans l'Allier et les listes en présence sur le site du ministère de l'Intérieur.