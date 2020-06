Municipales : 32 communes concernées par le second tour en Haute-Vienne

Les candidats au second tour des élections municipales ont déposé leurs listes définitives et la campagne officielle débutera le lundi 15 juin. En Haute-Vienne, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes dans 32 communes le 28 juin prochain.

Les candidats aux élections municipales ont déposé leurs listes mardi 2 juin pour le second tour qui doit avoir lieu le 28 juin. Une élection et une campagne inédite en raison de la crise sanitaire.

Pour ce second tour, 32 communes de Haute-Vienne doivent encore élire leur conseil municipal : 10 communes de plus de 1.000 habitants et 23 communes de moins de 1.000 habitants. Les résultats du premier tour en Haute-Vienne et en Corrèze sont à retrouver dans cet article.

Un duel à Limoges et à Bellac

Pour ce second tour, plusieurs villes du département ne verront finalement que deux listes s'affronter. C'est le cas notamment à Limoges et à Bellac.

À Limoges, il s'agira d'un classique duel entre la gauche et la droite. Le maire sortant LR, Emile-Roger Lombertie (46,2 % au premier tour), affrontera Thierry Miguel, qui conduit une liste PS-PC-ADS avec des collectifs de citoyens (21,5 %). Aucun changement dans les équipes et les programmes des deux candidats. Le sort n’est pas scellé non plus pour Panazol et Couzeix. À Couzeix, la première adjointe sortante Sylvie Billat sera confrontée à une triangulaire. À Panazol c'est la succession du socialiste Jean-Paul Duret, également président de Limoges Métropole, qui se jouera.

À Bellac, sous-préfecture du département, la gauche se rassemble pour le second tour. Au premier tour, la liste menée par Claude Peyronnet (DVG) a été créditée de 45,33 % des voix, devant celle de la maire sortante sans étiquette Corine Hourcade-Hatte (38,07 %). Arrivé en troisième position, l'autre candidate divers gauche, Alice Maury, a rejoint Claude Peyronnet et une liste d'union a été déposée.

Une seule commune sans candidat

Dans le département, deux petites communes n'avaient pas de candidat lors du premier tour de l'élection le 15 mars : Mortemart et Rempnat.

La première aura finalement un second tour mais la dernière n'a pas de candidat. Le village de Rempnat rassemble 145 habitants.

Les 32 communes concernées par le second tour en Haute-Vienne

Ambazac

Bellac

Bujaleuf

Champnétery

Cieux

Condat-sur-Vienne

Couzeix

Domps

Folles

Janailhac

Jouac

La Croix-sur-Gartempe

La Porcherie

La Roche-l'Abeille

Le Dorat

Le Palais-sur-Vienne

Les Grands-Chézeaux

Limoges

Maisonnais-sur-Tardoire

Marval

Mortemart (pas de candidat au premier tour)

Nouic

Panazol

Pierre-Buffière

Rilhac-Rancon

Saint-Genest-sur-Roselle

Saint-Hilaire-les-Places

Saint-Junien-les-Combes

Saint-Léger-Magnazeix

Thouron

Vaulry

Videix

