Municipales : 33 communes concernées par le second tour en Indre-et-Loire

La campagne officielle du second tour des élections municipales débutera le lundi 15 juin en France. En Indre-et-Loire, 33 communes sur les 272 n'ont pas élu leur maire au premier tour, le 15 mars 2020.

Dans un vingtaine de communes de moins de 1.000 habitants, il s'agit de compléter le conseil municipal par l'élection de quelques conseillers. Mais dans d'autres grandes villes du département, le second tour s'annonce plus difficile.

Une quadrangulaire à Saint-Pierre-des-Corps

Qui succédera à Marie-France Beaufils à la mairie de Saint-Pierre-des-Corps ? La question reste en suspens. Après 37 ans à diriger cette ville, la maire communiste a décidé de ne pas se représenter. Michel Soulas (PCF), qui a reçu le soutien de la maire sortante, est en difficulté face à Emmanuel François, médecin de la Rabaterie, arrivé en tête au premier tour. Les voix vont également se disperser entre les listes du socialiste Cyrille Jeanneau et l'écologiste François Lefèvre.

À Langeais et à Amboise, rien est joué d'avance non plus. Trois listes sont en compétition dans chaque commune pour le second tour.

Duel à Chinon et Tours

Deux autres grandes villes du département n'ont pas obtenu de résultat définitif au premier tour de ces élections municipales inédites en France.

À Chinon, les habitants devront faire un choix entre la liste du maire sortant Jean-Luc Dupont, arrivé en tête au premier tour, et l'ex-député PS Laurent Baumel.

À Tours, il s'agira d'un duel entre Emmanuel Denis, candidat de la gauche et des écologistes arrivé en tête, et la toute nouvelle liste d'union du maire sortant Christophe Bouchet et de Benoist Pierre, candidat LREM.

Les 33 communes concernées par le second tour en Indre-et-Loire

Amboise

Autrèche

Beaumont-Village

Betz-Le-Château

Bossay-Sur-Claise

Bridoré

Brizay

Chanceaux-Sur-Choisille

Channay-Sur-Lathan

Château-Renault

Chaumussay

Chinon

Chisseaux

Crissay-Sur-Manse

Epeigné-Les-Bois

Esves-Le-Moutier

Gizeux

La Roche-Clermault

Langeais

Le Grand-Pressigny

Le Petit-Pressigny

Luzillé

Marigny-Marmande

Neuville-Sur-Brenne

Ports

Rigny-Ussé

Saint-Pierre-Des-Corps

Savigné-Sur-Lathan

Sennevières

Souvigné

Souvigny-De-Touraine

Sublaines

Tours

Retrouvez le détail des résultats en Indre-et-Loire et les listes en présence sur le site du ministère de l'Intérieur.