La crise du coronavirus a perturbé le calendrier des élections municipales, le second tour aura lieu le 28 juin prochain. Dans le Var, 42 communes sont concernées.

Municipales : 42 communes concernées par le second tour dans le Var

Un premier tour des élections municipales a eu lieu le 15 mars 2020 et puis, le confinement a suivi. Le second tour a été reporté au 28 juin prochain si les conditions sanitaires le permettent. Les quelque 5.000 communes en France, qui n'ont pas élu leur maire au premier tour, sont concernées. 111 communes du Var ont élu leur maire au premier tour, il reste donc 42 communes pour le second tour.

Un premier tour le 15 mars 2020

À Toulon, Hubert Falco était réélu dès le premier tour avec 61% des voix. Il avait déjà été élu dès le premier tour en 2014 et en 2008. À Fréjus, le maire sortant David Rachline était lui aussi réélu dès le premier tour avec 50,6% des voix.

Les 42 communes concernées par le second tour dans le Var