Municipales : 54 communes concernées par le second tour en Corrèze

Les candidats au second tour des élections municipales ont déposé leurs listes définitives ce mardi et la campagne officielle débutera le lundi 15 juin. En Corrèze, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes dans 54 communes le 28 juin prochain.

Les candidats aux élections municipales ont déposé leurs listes mardi 2 juin pour le second tour qui doit avoir lieu le 28 juin. Une élection et une campagne inédite en raison de la crise sanitaire.

Pour ce second tour, 54 communes de Corrèze doivent encore élire leur conseil municipal et la campagne officielle débutera le lundi 15 juin. À Tulle comme à Brive, les jeux sont déjà faits. Le maire sortant de la préfecture du département, Bernard Combes, a été réélu au premier tour avec 64,37% des voix. Les Brivistes ont également choisi la liste du maire sortant, Frédéric Soulier (60,45% ), soutenu par LR et LREM. Les résultats de ce premier tour en en Haute-Vienne et en Corrèze sont à retrouver dans cet article.

Un duel à Ussel et à Naves

À Ussel, ville sous-préfecture de Corrèze, deux listes seront finalement en course. Celle du maire sortant LR Christophe Arfeuillère, arrivé nettement en tête avec 48,23% des voix au premier tour, et celle du socialiste Pierrick Cronnier (36,45%). Françoise Béziat, ex première adjointe au maire et conseillère régionale LR, a finalement retiré sa candidature. Elle avait obtenu 15,33% des suffrages.

À Naves, les électeurs auront également le choix entre deux candidats dimanche 28 juin. Le candidat divers gauche Jean-Claude Bassaler, arrivé en troisième position, s'est retiré de la course.

La situation est particulièrement délicate pour le député LREM Christophe Jerretie. Sa liste sortante, emmenée par Béatrice Ducloux est arrivée en deuxième position (40,02%), derrière la liste citoyenne et écologique menée par Hervé Longy (46,11%).

Les 54 communes concernées par le second tour en Corrèze

Aubazine

Bassignac-Le-Haut

Benayes

Beynat

Beyssac

Champagnac-La-Prune

Chanac-Les-Mines

Chaumeil

Chavanac

Chirac-Bellevue

Confolent-Port-Dieu

Curemonte

Darazac

Espartignac

Gimel-Les-Cascades

La Chapelle-Saint-Géraud

La Roche-Canillac

Lagarde-Marc-La-Tour

Lagleygeolle

Lamazière-Basse

Lamongerie

Latronche

Le Jardin

Liginiac

Marcillac-La-Croze

Meyrignac-L'Eglise

Naves

Palisse

Rilhac-Treignac

Roche-Le-Peyroux

Saint-Bonnet-L'Enfantier

Saint-Bonnet-Les-Tours-De-Merle (pas de candidat au 1er tour)

Saint-Bonnet-Près-Bort

Saint-Cyr-La-Roche

Saint-Geniez-Ô-Merle (pas de candidat au 1er tour)

Saint-Hilaire-Taurieux

Saint-Julien-Aux-Bois

Saint-Martial-De-Gimel

Saint-Martin-Sepert

Saint-Pantaléon-De-Lapleau

Saint-Pardoux-L'Ortigier

Saint-Priest-De-Gimel

Saint-Solve

Saint-Sylvain

Saint-Viance

Salon-La-Tour

Sexcles

Soursac

Tudeils

Ussac

Ussel

Veyrières (pas de candidat au 1er tour)

Vignols

Yssandon

Les trois communes corréziennes qui n'avaient pas de candidat pour les élections le 15 mars (Veyrières, Saint-Geniez-Ô-Merle et Saint-Bonnet-les-Tours-De-Merle) auront un second tour. Cette fois, dans les trois, il y aura bien des candidats.

Retrouvez le détail des résultats en Corrèze et les listes en présence sur le site du ministère de l'Intérieur.