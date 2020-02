Municipales : 6000 candidatures attendues dans l'Yonne

Ils sont 13 en tout à travailler tous les jours ouvrés de 9h à 12h et de 14h à 17h. Ces agents de la préfecture d'Auxerre chargés d'enregistrer le dépôt des listes aux élections municipales dans l'Yonne.

Leur tâche consiste en fait à traiter les formulaires de déclaration de candidatures des 55 colistiers de chacune des listes déposées dans les communes ycaunaises. Et les agents n'arrêtent pas : pas moins de 6 000 candidatures sont attendues d'ici à ce jeudi 27 février au soir, date limite de dépôt des listes.

6000 candidatures sont attendues d'ici à ce jeudi 27 février au soir © Radio France - Mathilde Bouquerel

Une envie d'engagement chez les ycaunais

A la sortie de la salle de la Marine, rue de la Tannerie à Auxerre où se fait le dépôt des listes, les candidats le confirment : il y a beaucoup de monde cette année.

Les gens ont envie de prendre des responsabilités, de s'impliquer dans la vie de leur commune ... C'est très positif !

C'est le cas de Sandrine Da Costa, venue déposer la liste d'opposition de Villeneuve-les-Genêts, dans la communauté de communes de Puisaye-Forterre : "Oui, c'est très net ! Il y a beaucoup de femmes aussi ... Rien que dans _notre commune d'à peine 300 habitants_, il y a deux listes et un candidat seul, ça fait beaucoup." Et pour elle, c'est très positif : "Les gens ont envie de prendre des responsabilités, de s'impliquer dans la vie de leur commune ... C'est très positif !"

Un dispositif spécifique à la préfecture

Toutes ces candidatures, c'est un signe du dynamisme de la vie citoyenne ycaunaise. Mais c'est aussi une charge de travail importante pour la préfecture.

Nous avons engagé huit vacataires

Françoise Fugier est la secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne et sous-préfète de l'arrondissement d'Auxerre. C'est elle qui supervise tout le processus d'enregistrement des listes. "Il y a sept personnes ici, salle de la Marine, et six autres au cabinet du préfet", explique-t-elle, "Les sous-préfectures travaillent également avec nous. Nous avons _engagé huit vacataires_, répartis entre préfecture et sous-préfecture, et nous avons aussi pu prendre des agents sur d'autres bureaux pour faire face à la masse."