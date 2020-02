Municipales à Maubeuge : 7 candidats dont le maire Arnaud Decagny et l'ancien maire Rémi Pauvros

Rémi Pauvros : La gratuité des bus, et l'augmentation du pouvoir d'achat

Dans la cité du clair de lune, un revenant Rémi Pauvros l'ancien maire battu de justesse en 2014 à seulement 282 voix. Le socialiste qui mène une liste de gauche "Maubeuge Plus belle ma villle" veut récupérer son fauteuil pour un 3° mandat. Dans son programme pas de grands projets, mais des propositions pour améliorer la vie quotidienne des habitants, notamment en augmentant leur pouvoir d'achat.

L'ancien député souhaite par exemple baisser le factures d'énergie en créant des logements mieux isolés, en développant l'achat groupé de gaz et d'électricité, en créant une mutuelle avec des tarifs négociés. Autre grand objectif de l'ancien maire la gratuité des bus sur l'agglomération et une meilleure offre de transports notamment dans les quartiers.

Arnaud Decagny : 500 millions d'euros d'investissements dans les prochaines années

Arnaud Decagny le maire sortant UDI qui repart, accuse son prédécesseur d'avoir plombé les comptes de la ville avec son projet d'extension du zoo, projet abandonné, mais qui a engendré des pénalités, qui l'ont bloqué pendant 3 ans selon lui.

Le centriste qui assure qu'il a réalisé 91% de son programme de 2014 mène la liste Ensemble pour l'avenir de Maubeuge et parle de la future transformation de la ville, avec 500 millions d'euros d'investissement dans les 7 à 8 années à venir avec notamment l'ANRU 2 et la rénovation de 3 quartiers, le projet de redynamisation du cœur de ville, et le contournement de Maubeuge.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Les chiffres clés de Maubeuge © Radio France - Jade Peychieras

Aymeric Merlaud : 2 fois plus de policiers municipaux

Face à eux Aymeric Merlaud, un jeune candidat du RN parachuté, conseiller régional des Pays de la Loire . Fort des bons résultats aux derniers scrutins, il espère bien dépasser les 20% de son parti en 2014 en axant son programme sur la sécurité avec un doublement de la police municipale, police qui serait sur le terrain 7 jours sur 7, 24h/24. Un candidat qui propose aussi de créer dans le zoo en bio parc avec des serres municipales et du maraîchage.

Jean-Pierre Rombeaut : un centre commercial de centre ville et un hôtel d'entreprises

Autre grand thème de campagne, l'attractivité de la ville qui a perdu près de 5% de sa population de 2011 à 2016 et qui est maintenant sous le seuil des 30 000 habitants, une ville où le chômage est à presque 14% et qui fait partie des villes les plus endettées de France avec 87 millions d'euros.

Il faut donc redynamiser la commune pour Jean-Pierre Rombeaut, candidat sans étiquette de la liste Réinventons Maubeuge qui avait récolté presque 10% des voix en 2014. Il souhaite créer un centre commercial de centre ville de 15000 m2 avec des enseignes phares comme la FNAC, mais aussi un magasin de producteurs locaux, un centre qui pourrait attirer jusqu'en Belgique dans la région de Mons. L'ingénieur informatique veut aussi installer un hôtel d'entreprise avec notamment des centres d'appels.

Patrice Haussy : reconnecter les quartiers isolés au centre ville

Les résultats de Patrice Haussy, de l'Union des démocrates musulmans français seront scrutés même au niveau national car la liste avait obtenu plus de 6% aux Européennes. Le Belge installé depuis peu à Maubeuge propose au niveau économique d'installer des clusters d'entreprises, mais aussi de "sortir de la ghettoisation sociale" en reconnectant les quartiers isolés avec le centre ville via une meilleure desserte des transports notamment et en travaillant sur l'emploi et l'insécurité.

Deux autres listes sont déclarées, Zakaria Chakib sans étiquette. Pour redonner de l'attractivité au territoire, le pharmacien souhaite développer le transfrontalier avec notamment un tram qui relierait Maubeuge à Mons, grâce à des financements européens. Le candidat veut aussi miser sur la jeunesse de la ville, et créer un centre de formation pour les métiers de l'aide à la personne dans l'ancien hôpital.

Enfin, Myriam Bachiz Alouach est tête de liste pour le PC et LO.