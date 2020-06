Municipales : 71 communes concernées par le second tour dans le Puy-de-Dôme

La campagne officielle du second tour des élections municipales débutera le lundi 15 juin en France. Au programme, pas de meetings : les militants devront tracter dans les boîtes aux lettres et sur internet pour respecter les mesures sanitaires. Dans le Puy-de-Dôme, 71 communes se préparent à vivre un second tour de ces élections inédites.

Durant le premier tour, de grandes villes comme Clermont-Ferrand n'ont toujours pas élu leur maire. Les principaux résultats de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont à retrouver dans cet article.

Une fusion à Clermont-Ferrand

Les listes pour le second tour ont été déposées mardi 2 juin. À Clermont-Ferrand, Jean-Pierre Brenas (LR) et Eric Faidy (LREM) ont ainsi annoncé leur rassemblement.

La triangulaire, le 28 juin prochain, devrait être ainsi très disputée dans la commune. Le maire sortant, Olivier Bianchi, est arrivé en tête au premier tour avec 38,09% des voix. L'insoumise Marianne Maximi maintient également sa candidature. Elle avait obtenu 12,31% des voix.

Une seule commune sans candidat au second tour

Certaines petites communes n'avaient pas de candidat au premier tour mais le code électoral prévoit un second tour si un candidat se déclare.

Dans le Puy-de-Dôme, sur les six communes sans candidat au premier tour (Busséol, Chalus, Esteil, Mareugheol, Queuille et Vassel), seule Esteil n'en a toujours pas. Une délégation spéciale doit être nommée par la préfète, elle sera composée de trois personnes dont un président. Le président remplit les fonctions de maire et "ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil, précise la préfecture. Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente."

Il reste également trois communes pour lesquelles il manque un seul candidat pour avoir un conseil municipal complet (Il faut 11 personnes dans leur cas) : Baffie, Fayet-Ronaye et Lisseuil. Mais la préfecture précise que, dans les communes de 100 à 499 habitants, si le conseil municipal compte au moins neuf membres, il peut fonctionner normalement. Il n'y aura donc pas de second tour.

Les 71 communes concernées par le second tour dans le Puy-de-Dôme

Ambert

Aubière

Bagnols

Beaulieu

Beaumont

Bergonne

Brassac-Les-Mines

Bromont-Lamothe

Busséol (pas de candidat au premier tour)

Ceyrat

Chalus (pas de candidat au premier tour)

Chamalières

Chastreix

Clermont-Ferrand

Compains

Courpière

Cunlhat

Domaize

Fournols

Jozerand

La Bourboule

La Celle

La Crouzille

La Forie

La Godivelle

Labessette

Lachaux

Le Broc

Le Vernet-Chaméane

Les Pradeaux

Mareugheol (pas de candidat au premier tour)

Miremont

Mont-Dore

Montel-De-Gelat

Montfermy

Montpensier

Mur-Sur-Allier

Neschers

Novacelles

Pignols

Pont-Du-Château

Pontgibaud

Queuille (pas de candidat au premier tour)

Reignat

Riom

Ris

Saint-Angel

Saint-Avit

Saint-Bonnet-Lès-Allier

Saint-Clément-De-Régnat

Saint-Clément-De-Valorgue

Saint-Éloy-La-Glacière

Saint-Hérent

Saint-Hilaire

Saint-Laure

Saint-Martin-D'Ollières

Saint-Myon

Saint-Nectaire

Saint-Pierre-Colamine

Saint-Pierre-La-Bourlhonne

Saint-Victor-La-Rivière

Sauvagnat-Sainte-Marthe

Tauves

Thiers

Trémouille-Saint-Loup

Vassel (pas de candidat au premier tour)

Vensat

Vertolaye

Virlet

Vodable

Volvic

Retrouvez le détail des résultats dans le Puy-de-Dôme et les listes en présence sur le site du ministère de l'Intérieur.